Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gibt am Donnerstag seine endgültige Entscheidung im Fall eines von Bremen nach Russland abgeschobenen Islamisten bekannt. Der in Dagestan im Nordkaukasus in Russland geborene und in Bremen aufgewachsene 18 Jahre alte Mann war von den Bremer Behörden als Gefährder mit Kontakten zur Terrormiliz IS eingestuft und am 4. September nach Moskau abgeschoben worden. Der Betroffene hatte sich gegen die Abschiebung mit dem Argument gewehrt, dass ihm in seinem Geburtsland Folter, Überwachung oder Verhaftung drohten.

Auch das Bundesverwaltungsgericht kam in einem Beschluss vom 13. Juli 2017 zur Feststellung, dass von dem jungen Mann ein "beachtliches Risiko" ausgehe, dass er in Deutschland einen terroristischen Anschlag begehe oder sich an einem solchen beteiligen werde. Der EGMR hatte zunächst im Juli angeordnet, eine Abschiebung vorläufig auszusetzen, diese Anordnung im August aber wieder ausgesetzt. Am Donnerstag soll es nun eine endgültige Entscheidung darüber geben, ob die Abschiebung mit der Menschenrechtskonvention vereinbar ist.

Das Bremer Innenressort zeigte sich zuversichtlich, dass seine Rechtsauffassung in dem Fall auch vom Menschenrechtsgerichtshof grundsätzlich bestätigt wird. Sollte der Gerichtshof Verfahrensfehler bemängeln oder sogar die Abschiebung als Ganzes für unrechtmäßig halten, müsste möglicherweise auch über die Frage einer Rückholung gesprochen werden.

In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Abschiebung gehabt. Das Aufenthaltsgesetz (Paragraph 58a) erlaubt, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit "zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr" in einem beschleunigten Verfahren abzuschieben. Die Regelung gibt es schon länger. Verstärkt Gebrauch gemacht wird davon aber erst seit dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz vor Weihnachten 2016. (dpa/lni)