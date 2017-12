Am 16. Mai 2017 trafen sich (v.l.) Innensenator Ulrich Mäurer, Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und der Präsident der DFL, Reinhard Rauball, vor dem Verwaltungsgericht. Am 1. Februar 2018 sieht man sich vor dem Oberverwaltungsgericht wieder. (Frank Thomas Koch)

Der Rechtsstreit Bremens mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) über deren Beteiligung an zusätzlichen Polizeikosten bei bestimmten Heimspielen von Werder Bremen geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 1. Februar, wird am Oberverwaltungsgericht Bremen über die Berufung der Stadt Bremen gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes verhandelt.

Mitte Mai 2017 hatte das Verwaltungsgericht Bremen der Klage der DFL gegen einen Bremer Gebührenbescheid in Höhe von 425.718 Euro stattgegeben. Dabei ging es um die Kosten für den Ein­satz zusätzlicher Polizeikräfte beim Nordderby gegen den HSV in der Saison 2014/15. Das Gericht bezeichnete den Gebührenentscheid als rechtswidrig. Es fehle eine wirksame Rechtsgrundlage für die Berechnung der Gebührenhöhe. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Höhe einer Gebühr, die ein Veranstalter zu entrichten hat, für ihn hinreichend bestimmt vorhersehbar sein muss. Dies sei mit dem Bremer Gebührenbescheid nicht möglich, urteilten die Richter.

Bisherige Bescheide rechtswidrig

Gegen diesen Beschluss legte Bremen Berufung ein, über die nun am 1. Februar in der nächsten Instanz entschieden werden soll. Denn trotz der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht konnte man der Verhandlung auch in Bremens Innenbehörde durchaus Positives abgewinnen. Allem voran war da die Erklärung der Vorsitzenden Richterin, dass man keine Probleme mit der Frage nach der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit des Bremer Gesetzes habe. Was Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) unmittelbar nach dem Richterspruch im Mai als „Etappensieg“ für Bremen verbuchte. „In einem Punkt haben wir verloren, aber unser Gesetz ist verfassungskonform“, lautete sein Fazit der über sechsstündigen Verhandlung. Und damit stehe und falle das gesamte Verfahren. „Alles andere kann man nachbessern.“

Zwei Millionen Euro für sechs Spiele

Vor dem Verwaltungsgericht habe sich angedeutet, dass die grundsätzlichen Bedenken der DFL gegen den Gebührenentscheid nicht geteilt wurden, erklärte hierzu am Donnerstag Thomas Ehmke, Staatsrat der Innenbehörde. „Es ging vielmehr um die konkrete Ausgestaltung unseres Gebührenbescheides.“ Seitens der Innenbehörde halte man den verschickten Gebührenbescheid weiterhin für rechtlich tragfähig. Hierzu erwarte man vom Oberverwaltungsgericht nun die notwendige Klarheit.

Verhandelt wurde im Mai nur über den Gebührenbescheid zum Nordderby. Inzwischen wurden Bescheide zu insgesamt sechs Spielen an die DFL verschickt. Nach Auskunft der Innenbehörde belaufen sie sich auf eine Gesamtsumme von rund zwei Millionen Euro.

Der Termin vor dem Oberverwaltungsgericht beginnt am 1. Februar um 10 Uhr in Saal 4 des Justizzentrums, Am Wall 198.