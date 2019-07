Kerim Ucar wurde im Oktober 2017 eine Niere entfernt, ursprünglich sollte die erkrankte Milz entfernt werden. (Kuhaupt)

Im Fall des heute 20-jährigen Bremers Kerim Ucar, dem im Oktober 2017 im Klinikum Mitte eine Niere statt der Milz entfernt wurde, wird es demnächst wohl zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Das bestätigte Richterin und Sprecherin des Amtsgerichts, Ellen Best, dem WESER-KURIER. „Die Verteidigung des Beschuldigten hat fristgerecht Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.“

Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt. Die Behörde ermittelte wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Arzt, der den Bremer operiert hatte. Ein erstes Gutachten, das der Anwalt der Familie beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Auftrag gegeben hatte, kam zu dem Ergebnis, dass es sich um einen groben Behandlungsfehler handelte. Auch in einem zweiten Gutachten, mit dem die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen in München beauftragt hatte, war von einem groben Behandlungsfehler die Rede.

Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin den Antrag auf Strafbefehl, dieser sah eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen à 200 Euro vor, was 30 000 Euro entspricht, wie die Sprecherin des Amtsgerichts bestätigt. „Dagegen hat die Verteidigung am 4. Juli Einspruch eingelegt“, so Best. Wann es zu einer Verhandlung kommen wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Bis zu einem Termin könne es ein halbes Jahr dauern. Parallel zu dem Strafverfahren läuft auch eine Zivilklage, mit der die Familie eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 200 000 Euro erreichen will.