Im Sommerflugplan 2019 fliegt Germania vier neue Ziele ab Bremen an. (Christian Walter)

Antalya, Mallorca und Reykjavik sind bereits einige der Flugziele von Germania vom Airport Bremen aus, ab dem nächsten Sommer kommen weitere Ziele hinzu. Je einmal pro Woche wird es eine Verbindung nach Larnaka an der Südküste Zyperns sowie nach Korsika geben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Gleich zwei Mal pro Woche wird es zukünftig Reisen nach Ibiza und Zadar in Kroatien geben. Ryanair hatte im November bekannt gegeben, seine langjährige Verbindung zwischen Bremen und Zadar aufzugeben.

Im Sommerflugplan steuert Germania ab dem kommenden Jahr 23 Ziele ab dem Bremer Airport an. Flüge können ab sofort im Internet gebucht werden. Laut Germania starten die Preise bei 69 Euro pro Strecke. (sei)