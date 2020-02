Der Mann stürzte vom Dach einer Industriehalle in die Tiefe. (Björn Hake)

Bei einem Betriebsunfall auf dem Gelände einer Speditionsfirma an der Straße Beim Industriehafen in Bremen ist am Mittwochnachmittag ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, fanden auf dem Gelände Sanierungsarbeiten statt. Gegen 16.30 Uhr stürzte der Gerüstbauer aus bislang noch ungeklärter Ursache vom Dach einer Industriehalle acht Meter in die Tiefe. Arbeitskollegen fanden den Mann und alarmierten die Rettungskräfte, eine Reanimation war jedoch ohne Erfolg. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.