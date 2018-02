Der schwerverletzte Mann kam in ein Krankenhaus (Symbolbild). (dpa)

In der Nacht zu Montag in Bremerhaven ist ein 26 Jahre alter Gerüstbauer bei einem Sturz aus zehn Metern Höhe schwer verletzt worden. Dies teilte die Feuerwehr Bremerhaven am Montagmorgen mit.

Der Mann sei auf einem eingerüsteten Schiff beschäftigt gewesen, als er in Tiefe fiel. Der Notruf sei gegen 1.15 Uhr in der Nacht eingegangen. Der Unfall ereignete sich in der Barkhausenstraße beim Kaiserhafen eins. Der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Bremerhavener Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Feuerwehr noch unklar. (cah)