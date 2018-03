Der zerstörte Aufenthaltsraum der Gesamtschule Bremen-Ost. (Christian Butt)

Bremen. Die Schüler der Gesamtschule Ost (GSO) in Tenever sind am Montag mit dem Schrecken davongekommen: In ihrer Schule war am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Es brannte in einem Aufenthaltsraum, das Gebäude konnte rechtzeitig geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Noch ist unklar, warum es gebrannt hat.

Kurz vor 8 Uhr sei das Feuer in der Schule gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an der Walliser Straße eintrafen, schlugen Flammen aus einem Fenster. Der Hausmeister hatte bereits alle Personen aufgefordert, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. „Es war großes Glück, dass die Schule noch nicht begonnen hatte“, sagte der Sprecher. Das Feuer im Aufenthaltsraum war nach zehn Minuten gelöscht.

Den Schülern der 8. bis 10. Klassen und der Oberstufe wurde für den restlichen Tag schulfrei gegeben, sagte eine Mitarbeiterin der GSO auf Nachfrage. Die jüngeren Kinder blieben teilweise in der Betreuung. Die Evakuierung sei ruhig und vorbildlich abgelaufen. Diesen Dienstag soll es wieder Unterricht geben. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro.

+++ Zuletzt aktualisiert am 5. März um 21.13 Uhr +++