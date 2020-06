Unbekannte haben die Glasfront beschädigt. (Gewerkschaft der Polizei)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte die Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei in Bremen angegriffen. Wie die Gewerkschaft selbst mitteilte, sei die Fensterfront beschädigt worden. Auch am gegenüberliegenden Gebäude haben die Angreifer eine Schmiererei hinterlassen. „Polizei nicht reformierbar“ stand dort neben einem Symbol für Anarchie. Insgesamt betrage der Schaden rund 4000 Euro, so die Gewerkschaft.

Der Bremer Landesvorsitzende Lüder Fasche erklärte dazu: „Das ist kein zu bagattellisierender Fall von Vandalismus, sondern vielmehr ein Angriff gegen alle Polizeibeschäftigten im allgemeinen und die Gewerkschaft der Polizei im Besonderen." Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.