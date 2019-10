Im Kinderatelier Roter Hahn bereiten Zeynep und andere Kinder Schattentheater mit eigenen Geschichten vor. (Frank Thomas Koch)

„Nach den Feuerspuren ist schon fast vor den Feuerspuren – man guckt immer gleich nach dem Thema für das nächste Mal“, sagt Claudia Ruthard. Vor einigen Jahren hat die 56-jährige Ethnologin aus Gröpelingen Feuer gefangen und tritt seitdem als Erzählerin beim internationalen Erzählfestival Feuerspuren in Gröpelingen auf. Ihr Spezialgebiet: Kamishibai-Geschichten, zu denen auf einer kleinen Fahrrad-Bühne Bilder gezeigt werden.

Sofort als Festival-Leiterin Christiane Gartner, die sie über den Verein Kultur vor Ort kennt, ihr vor ein paar Jahren von dieser Technik erzählt hatte, war Claudia Ruthard begeistert: „Ich fahre selber gerne Fahrrad und finde es auch optisch total super.“ Rund zehn Minuten soll der Auftritt auf der Straße dauern, damit auch Kinder am Ball bleiben können. „Alles darüber hinaus wäre zu lang“, so Ruthard: „Und ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Es war in anderen Jahren auch schon mal ganz schön kalt.“

Ihren zweisprachigen Auftritt bestreitet die Gröpelingerin jedes Jahr mit wechselnden Muttersprachlern. Englisch, Farsi und Arabisch war schon dabei. Dieses Jahr ist Ruthards Tandem-Partnerin Leman Aggün, die auf Türkisch erzählt. Die Zusammenarbeit empfindet Ruthard jedes Mal als Bereicherung: „Es macht Spaß, wenn man sich nebenbei über Unterschiede austauschen kann. Und es ist schön, wenn die Leute sich mal auf einen Klang einlassen können. Ich spreche selber ja auch kein Türkisch.“ Die Geschichte der beiden steht, und bei einem Ateliertag mit Künstlerin Sirma Kekec konnte auch schon die Basis für die 13 Bilder gelegt werden, die zu der Geschichte gezeigt werden. Die Feinarbeiten will Claudia Ruthard nun zu Hause erledigen und an diesem Freitag mit Julia Klein, der künstlerischen Leiterin des Festivals, der Geschichte den letzten Schliff geben: „Dann muss man noch mal gucken, ob das mit den Bildern auch passt.“ Positiv aufgeregt sei sie – so wie die vielen andere Beteiligten, die in diesen Tagen an ihren Geschichten und Auftritten feilen. Macht sie das nicht nervös? Aber nein. „Man wird immer erst zum Schluss fertig“, weiß Ruthard schließlich aus Erfahrung.

In den Lichterwerkstätten des Mobilen Ateliers an vier verschiedenen Orten im Stadtteil kann Gröpelingens Nachwuchs es mittlerweile kaum noch erwarten: Sie wollen die von ihnen während der Herbstferien selbst gebauten Objekte endlich auf der Lindenhofstraße leuchten sehen. „Wenn ich dort um 14 Uhr ankomme, stehen da schon die Kinder und Jugendlichen und treten ungeduldig von einem Fuß auf den anderen“, erzählt Projektleiterin Dominika Pioskowik. „Und wenn wir um 17 Uhr Schluss machen, würden sie gerne noch länger bleiben. Sie finden es toll, dass wir jetzt in den Ferien jeden Tag da sind. Sonst kommen wir ja nur einmal pro Woche.“ Und auch im Atelierhaus Roter Hahn steigt die Spannung spürbar: Dort wird gerade eine Schattentheaterpräsentation entwickelt und einstudiert, die die jungen Künstler am 3. November im Kinderhaus Quirli präsentieren wollen.

An insgesamt 19 Erzählorten treten in diesem Jahr Frauen, Männer und Kinder alleine oder als Gruppe mit ihren Geschichten auf. Einer dieser Orte ist „Zweirad Lindenhof“. „Wir sind schon ewig in Gröpelingen und gehören seit Jahren dazu“, erzählt Inhaber Oliver Stubbmann, für den die Verwandlung seines Ladens keine große Sache ist: „Am Sonnabend wird ausgeräumt. Alles kommt raus, außer dem Tresen. Und dann Bierbänke rein.“ Das Publikum soll schließlich sitzen können, während es den verschiedenen Erzählern lauscht. Erzähler, Feuerkünstler, Musiker: Wer wann wo auftritt, ist im Programmheft und unter www.feuerspuren.de nachzulesen. „Wir gehen von 450 bis 500 Mitwirkenden aus. Bis auf ein paar Profis alles Ehrenamt“, sagt Festival-Leiterin Christiane Gartner, die ergänzt: „Das Ganze ist eine soziale Skulptur. Und Engagement pur für Gröpelingen.“

Zur Sache

Zum Abschluss gibt’s ein Höhenfeuerwerk

Beim internationalen Erzählfestival Feuerspuren sorgen am Sonntag, 3. November, die Organisatoren von Kultur vor Ort und dem Bürgerhaus Oslebshausen dafür, dass zum 13. Mal entlang der Lindenhofstraße verschiedene Orte wie der Waschsalon, eine Teestube, ein Frisiersalon, die Moschee oder die Bibliothek zu Erzählstationen werden, an denen um 15 Uhr, 15.50 Uhr, 16.40 Uhr und 17.30 Uhr verschiedene Akteure und Talente mit Geschichten in den unterschiedlichsten Sprachen Zuhörer aller Altersgruppen verzaubern. „Um die Ecke“ lautet in diesem Jahr das Motto. Tausende Besucher zieht das Festival jährlich nach Gröpelingen.

Eingerahmt wird das Spektakel von Feuershows auf mehreren Bühnen und etlichen Aktionen direkt auf der Straße, die bei Einbruch der Dunkelheit zu leuchten beginnt: Gröpelinger Kinder haben dafür in den Herbstferien Laternen und Lichtobjekte gebaut. Von 13 bis 18 Uhr sind außerdem parallel zum Festival-Geschehen die Geschäfte in Gröpelingen und Oslebshausen, in der Waterfront und im Sander-Center geöffnet. Um 18.15 Uhr dann der krönende Abschluss: ein Umzug vom Werftarbeiterdenkmal zum Höhenfeuerwerk, das um 18.45 Uhr bei der Waterfront an der Weser steigt.

Festival-Auftakt ist die „Lange Nacht des Erzählens“ mit internationalen Erzählprofis immer am Sonnabend im Lichthaus, dem ehemaligen „Arbeiteramt“ der AG Weser. Noch gibt es dafür Karten.

Die Lindenhofstraße selbst ist am 3. November für Autos gesperrt, das Festivalgelände ist aber gut mit den Straßenbahnlinien 3 (Haltestelle „Use Akschen“), 2 und 10 (Haltestelle „Lindenhofstraße“) zu erreichen.