Mataa's Bistro hat vor wenigen Monaten in Walle eröffnet. (Temi Tesfay)

Das vor einigen Monaten eröffnete afrikanische Bistro Mataa’s Kitchen lockt mit Gerichten wie Bratreis, Kochbananen oder frittiertem Fisch zum Probieren der ghanaischen Küche an. Wer aus der Nähe kommt, kann sich die Speisen direkt aus dem in Walle gelegenen Lokal abholen. Wer weitere Wege hat oder es bequem haben möchte, kann sich das Essen auch nach Hause liefern lassen.

Was es gab: Fried Rice: Bratreis mit Gemüse (6,90); Hähnchenschenkel (3,50); Frittierter Fisch (8,90); Tomatensauce (0,50); Gemüsesauce (0,50)

Notiz: Die Speisen können einfach in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Bei unserer Probe trumpfte der Fisch überraschend positiv auf, was maßgeblich an der innen wie außen nicht sparsam verteilten Würzmarinade lag, die dem zart-öligen Fisch ordentlich Pep gab. Als vegane Alternative sind Kochbananen oder das „Veggie Stew“ genannte Schmorgemüse zu empfehlen.

Was es noch gibt: Das Restaurant hat weiterhin die komplette Speisekarte im Angebot. Der Buntbarsch steht zwar nicht auf der Karte, kann jedoch auf Anfrage mitbestellt werden.

Wie das Essen bestellt werden kann: Die Speisen können vor Ort abgeholt oder zur Lieferung bestellt werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 22.00 Uhr. Montag geschlossen. Kontakt: 0173/9221215. Elisabethstraße 118, 28217 Bremen. Mataa’s Kitchen findet ihr auch auf Lieferando.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.