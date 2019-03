Benediktinerpater Nikodemus Schnabel sprach zu Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, der christlichen Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften. (Koch)

Nikodemus Schnabel ist ein beeindruckender Mann, der sich beeindrucken lässt: „Als Mönch bin ich an schöne Räume gewöhnt, aber das hier ist etwas ganz Besonderes“, begrüßte er am Montag seine Zuhörer in der Oberen Rathaushalle. „Ein Raum, der mein Lampenfieber verstärkt.“ All die Pracht konnte den 40-Jährigen aber nicht wirklich aus dem Konzept bringen. Der Benediktinermönch, ein gebürtiger Stuttgarter, der 2003 in das Jerusalemer Kloster Dormitio eingetreten ist, hält sich während eines Sabbatjahres in Berlin und Wien auf, und nicht auf dem Berg Zion. Zum Auftakt der Woche der Brüderlichkeit sprach er in Bremen. Das Motto der Woche („Mensch, wo bist du? Gemeinsam gegen Judenfeindlichkeit“) hatte Schnabel ein wenig variiert: „Mensch, wo bist du? Fragen aus Jerusalem.“

Die Antwort, schickte er sogleich vorweg, kenne auch er nicht. Dabei gilt der Pater, ein promovierter Theologe und Philosoph, nicht nur dem Katholischen Gemeindeverband Bremen, der ihn eingeladen hatte, als Experte und „Kenner sämtlicher religiöser Strömungen“ und erster Ansprechpartner für den Dialog der Religionen. Umso mehr freute sich Schnabel darüber, dass Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zugleich Senator für religiöse Angelegenheiten ist. „Damit ist Religion in Bremen Chefsache. Toll!“

Sieling hatte zuvor Repräsentanten und Mitglieder der jüdischen Gemeinde, der christlichen Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften willkommen geheißen und unterstrichen, die Woche der Brüderlichkeit stehe seit 1952 für Verständigung zwischen Christen und Juden. Sie sei ein Beleg des Engagements für den interreligiösen Dialog – ganz im geschwisterlichen Sinn: „Sie wissen, dass sie zusammengehören.“

Nikodemus Schnabel hatte „spontan beschlossen“, das Thema nicht akademisch anzugehen, „wie schon so oft“. Statt in einer Sonntagsrede Fragen zu beantworten, wolle er Anregungen zum Mitdenken geben. Stattdessen erzählte er von Jerusalem, von Dormitio, der Abtei, die völkerrechtlich im Niemandsland liege und weder zu Israel noch zu Palästina gehöre. Ein symbolträchtiger Ort auf neutralem Gebiet. Er sei erschrocken gewesen über die Judenfeindlichkeit, die sich auch darin gezeigt habe, wie sich die christliche Kirche noch lange nach der Schoah „gegenüber unseren Geschwistern verhalten hat“, sagte Schnabel. Zugleich wisse er als Christ, wie es ist, einer kleinen religiösen Minderheit anzugehören. „Ich kenne es, gehasst zu sein.“

Über sein Kloster sagte er: „Es ist wie das Land Bremen, wir haben zwei Standorte. Tabgha am See Genezareth ist unser Bremerhaven, unser Paradies mit sieben warmen Quellen, in das wir regelmäßig Gruppen Behinderter aus Israel und Palästina einladen – gleichzeitig. Die sehen erst mal den Menschen und kommen gut miteinander aus. Das Leben ist doch viel spannender als die blöden Schubladen – manchmal so einfach. Wären alle so, hätten wir den Weltfrieden“, glaubt Pater Schnabel. „Und wenn ich sehe, wie Juden und Muslime den Schulterschluss gegen Populisten üben, mache ich mir keine Sorgen um das Judentum in Deutschland. Haben wir den Mut zum ungetrübten Blick, dass wir erst mal Menschen sind.“