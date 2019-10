Gesetz gegen Raser greift in Bremen

Vor dem Bremer Amtsgericht wurde in den Fällen der Raser verhandelt. (China Hopson)

Bis zum 13. Oktober 2017 wären die junge Bremerin und der junge Bremer mit einer Ordnungswidrigkeit davongekommen. Ein Bußgeld, dazu ein, zwei Monate Fahrverbot, das wär's gewesen. Doch seit Oktober 2017 gelten illegale Straßenrennen als Straftat. Und so standen die beiden Raser am Mittwoch vor dem Amtsgericht. Und wurden dort zu Geldstrafen sowie zu zwei Monaten Fahrverbot verurteilt. Entscheidend für den Verlauf der Verhandlung: Es hätte auch deutlich schlimmer für sie kommen können.

Im Juli 2018 standen die beiden abends gegen 23 Uhr mit ihren Wagen, einem Seat und einem BMW, nebeneinander bei Rot an der Ampel Züricher Straße/Osterholzer Landstraße. Was sie nicht wussten: Hinter ihnen stand ein Zivilfahrzeug der Polizei mit drei Beamten. Denen fiel der BMW zunächst wegen dessen laut röhrenden Auspuffs auf, berichtete einer der Polizisten vor Gericht. Als die Ampel auf Grün umsprang, hätten beide einen rasanten Start Richtung Ludwig-Roselius-Allee hingelegt. „Wir hatten Mühe, da hinterherzukommen.“ Bis auf Tempo 100 habe man beschleunigt, ohne aufschließen zu können.

Erst vor der nächsten Kreuzung mit der Hermann-Koenen-Straße habe man wieder Sichtkontakt zu den beiden Wagen bekommen. Dort mussten die Fahrzeuge erneut an einer roten Ampel halten, dann wiederholte sich das Ganze. Wieder gaben beide Gas, „um das Beschleunigungspotenzial ihrer Fahrzeuge zu vergleichen“, formulierte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Wenig später sei der Seat dann abgebogen. Die Polizei folgte dem BMW bis zum Parkplatz eines Supermarktes und kontrollierte dort den damals 23-jährigen Fahrer. Dieser habe, erinnerte sich der Polizist, anerkennend in Richtung der Fahrerin des zweiten Wagens angemerkt: „Die Frau hat Eier.“ Und er habe die Beamten gefragt, ob sie ihm nicht die Telefonnummer der Frau besorgen könnten.

Unter Anwendung des neuen Straftatbestandes erließ die Staatsanwaltschaft Strafbefehle gegen den 23-Jährigen und die ein Jahr jüngere Fahrerin des Seat. Beide sollten 1800 Euro zahlen (er 90 Tagessätze à 20 Euro, sie 60 Tagessätze à 30). Zudem wurde gegen beide ein Fahrverbot von zwei Monaten verhängt. Dagegen legten beide Einspruch ein, der Fall landete vor Gericht. Ganz bewusst sei dies geschehen, betonte Igor Janjevski, Anwalt des angeklagten Mannes. Das neue Gesetz datiere vom Oktober 2017, bislang habe es dazu kaum Rechtssprechung gegeben. „Deshalb wollten wir das gerichtlich überprüfen lassen.“

Und bei der Gelegenheit versuchen, die Strafe zu mildern, wie sich in der Verhandlung schnell zeigen sollte. So zweifelte Janjevski an, dass die beiden tatsächlich über eine längere Strecke mit über 100 km/h unterwegs gewesen waren. Hierfür gebe es nur die Einschätzung des Polizisten, keinerlei konkrete Messdaten. Die Videoaufnahmen der Polizistin, die neben ihrem Kollegen auf dem Beifahrersitz sitzend einen Teil der rasanten Fahrt mit dem Handy gefilmt hatte, würden auf eine weniger hohe Geschwindigkeit schließen lassen.

Der Polizist ließ sich davon als Zeuge ebenso wenig beeindrucken wie von den Versuchen des zweiten Anwalts, an anderen Details seiner Aussage zu kratzen: „Wir hatten trotz Tempo 100 keinen Sichtkontakt mehr zu den beiden Pkw, da müssen sie schon über eine längere Strecke so schnell gewesen sein.“ Womit sich die Verhandlung Stück für Stück von der eingangs von allen Seiten für möglich gehaltenen Abkürzung des Verfahrens durch eine einvernehmliche Verständigung entfernte. Das veranlasste den Staatsanwalt dazu, klarzustellen, dass die bisherigen Strafbefehle nicht besonders hart ausgefallen seien. Sollte nun doch strittig verhandelt werden müssen, könne statt eines zweimonatigen Fahrverbots auch über die Einziehung des Führerscheins nachgedacht werden ...

Die Botschaft kam an. Nach mehreren Sitzungsunterbrechungen mit Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zogen beide Angeklagten ihren Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Das neue Gesetz sehe eigentlich tatsächlich das Entziehen der Fahrerlaubnis vor, räumte Janjevski ein. Er sehe zwar nach wie vor kein illegales Straßenrennen, sein Mandant habe sich lediglich dazu hinreißen lassen, eine kurze Wegstrecke etwas schneller zu fahren. Doch in der Risikoabwägung habe man sich dazu entschlossen, lieber mit den zwei Monaten Fahrverbot zu leben.

Dass es bei dem vergleichsweise milden Strafbefehl bleiben konnte, lag auch daran, dass bei der nächtlichen Raserei nichts passiert war. Leicht hätte aber auch jemand getötet werden können, gab Richterin Ellen Best den beiden und allen anderen potenziellen Rasern mit auf den Weg. Diese Gefahr müsse allen klar sein. Und dass sie eventuell am Ende einer solchen Fahrt für immer mit dem Gefühl leben müssten, „dass durch ihr Verhalten jemand tot ist“.