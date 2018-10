Die Polizei warnt vor gespannten Seilen in Gröpelingen. (dpa)

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte am 7. Oktober 2018 der 23-Jährige im Bereich Halmerweg über ein Seil, das über den Geh- und Radweg gespannt war.

Unmittelbar danach kamen drei Unbekannte auf den Mann zu und verlangten die Herausgabe seiner Wertsachen, was er durch erhebliche Gegenwehr verhindern konnte. Bei dem Sturz verletzte der 23-Jährige sich so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die drei Tatverdächtigen sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten schwarze Haare, einer von ihnen an den Seiten kurz rasiert.

Am Dienstag entdeckten Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr erneut ein Seil im Grünzug West. Dieses war im Bereich eines Rondells in Höhe Stralsunder Straße ebenfalls über den Geh- und Radweg gespannt. Die Polizei geht davon aus, dass dies der Versuch eines weiteren Raubes war.

Die Polizei bittet deshalb um erhöhte Achtsamkeit im Grünzug West. Bei verdächtigen Beobachtungen wird empfohlen, den Notruf 110 zu wählen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 entgegen. (shm)