Keine Überraschung am Amtsgericht Bremen: Wie erwartet, wurde der Prozess gegen einen 31-jährigen Bremer, der unter anderem vier homosexuelle Männer über Monate hinweg terrorisiert hat, am Dienstagmorgen ans Landgericht verwiesen. Wird er dort verurteilt, könnte am Ende des Prozesses statt Gefängnis die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus stehen.

Bei den Prozessbeteiligten ruft das im Gerichtssaal unterschiedliche Reaktionen hervor. Während die Anwältin des Mannes den Beschluss ausdrücklich begrüßt – „wenn mein Mandant krank ist, bringt Haft überhaupt nichts“ –, kommentieren Angehörige der Opfer die Entscheidung des Gerichts mit „schwer zu ertragen“. Auch, weil nun wieder Zeit ins Land gehen wird, bevor die Vorkommnisse aus dem Jahr 2016 zumindest ihren juristischen Abschluss finden.

Am Wechsel zum Landgericht führte jedoch kein Weg vorbei. Beim Prozessauftakt vor einer Woche hatte sich der Angeklagte erstmals zu den ihm vorgeworfenen 68 Straftaten geäußert. Dabei war er weitgehend geständig. Er hat nicht nur den homosexuellen Männern nachgestellt, sondern auch zahlreiche Internetbetrügereien begangen sowie zweimal Bombenalarm in Bremen ausgelöst. Zugleich gewährte der Mann Einblicke in sein bisheriges Leben, insbesondere, unter welchen Bedingungen er aufgewachsen ist. Zudem sprach er von einer bereits abgeschlossenen Therapie und davon, spielsüchtig zu sein.

In der Summe führte dies bei der medizinischen Sachverständigen, die diesen Prozess begleitet, zu einer neuen Einschätzung der Schwere der Persönlichkeitsstörung, unter der der Angeklagte leidet. Es sei denkbar, dass der 31-Jährige nicht in der Lage war, das Ausmaß seiner Straftaten zu erkennen. Und dass seine Steuerungsfähigkeit während der Taten erheblich eingeschränkt, wenn nicht sogar komplett aufgehoben war.

Das Amtsgericht schließt sich dieser Einschätzung an. Es sieht „dringende Gründe für die Annahme, dass der Angeklagte die Taten im Zustand zumindest verminderter Schuldfähigkeit begangen hat und daher im Falle der Verurteilung seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wird“, erklärt Ellen Best, Vizepräsidentin und Pressesprecherin des Amtsgerichts.

"Zurückhaltend und sehr höflich"

Für diese Art von Entscheidungen ist jedoch allein das Landgericht zuständig, womit der Prozess am Amtsgericht beendet war.

Bis der Fall am Landgericht neu aufgerollt wird, wird der Mann vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Auch das spiegelt die Auffassung des Amtsgerichts zu seiner möglichen Unterbringung wider. Bislang saß der Mann in Untersuchungshaft.

Die Anwältin des Mannes hält den Beschluss des Amtsgerichts für „richtig und zutreffend“. Die Sachverständige habe ausgeführt, dass ihr Mandant wegen einer Erkrankung nicht voll schuldfähig sei, vielleicht sogar schuldunfähig. Der heute 31-Jährige könnte aus einem Zwang heraus gehandelt und nicht über seine Taten oder deren Folgen nachgedacht haben. Stelle sich dies in der Verhandlung am Landgericht heraus, helfe eine Gefängnisstrafe weder ihm noch der Allgemeinheit. „So eine Haft bringt dann überhaupt nichts“, sagt die Verteidigerin. „Da wird er nicht behandelt, kommt irgendwann wieder raus und das Ganze setzt sich fort.“

Für eine schwere Persönlichkeitsstörung ihres Mandanten spricht aus Sicht seiner Anwältin auch dessen Auftreten ihr gegenüber. Dies sei mit seinen Taten überhaupt nicht in Einklang zu bringen. „Er ist ruhig, zurückhaltend, sehr höflich und zuvorkommend.“ Die Taten von damals könne er sich selbst nicht erklären. „Er kann nichts dagegen tun, er ist krank.“

Die im Gerichtssaal anwesende Familie eines der Opfer hat dagegen schwer zu schlucken an der Entscheidung des Gerichts. Wobei die Mutter des damals 17-Jährigen, der am stärksten unter den Nachstellungen, Diffamierungen und Bedrohungen des Täters zu leiden hatte, durchaus zu differenzieren weiß. „Wir leben in einem Rechtsstaat und der gilt für alle“, betont sie. „Aber für uns als Opfer ist das schwer zu ertragen.“ Denn der Angeklagte sei damals sehr zielgerichtet vorgegangen. "Für meinen Sohn war das eine sehr harte Zeit."

Dass der Prozess fast vier Jahre nach den Taten nun erneut verschoben wird, macht der Mutter zu schaffen. Ebenso, dass in diesem Verfahren bislang den Internet-Betrügereien des Mannes so viel Bedeutung zukam. Obwohl doch die eigentlichen Opfer ihr Sohn und die anderen drei Männer gewesen seien, die der Mann über Monate hinweg verfolgt habe. Und dies gelte bis heute. Ihr Sohn könne mit dem Ganzen inzwischen ganz gut umgehen, auch dank seines guten persönlichen Umfeldes und weil er nicht mehr in Bremen lebe. Aber ob er deshalb abgeschlossen habe mit alldem? Kurz hält die Frau inne, schüttelt dann den Kopf. Nein, vorbei sei das alles noch lange nicht. Wenn es das denn je sein wird.

