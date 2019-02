Spurensicherung im Autotransporter: Im Herbst vergangenen Jahres waren mehrfach Güterzüge Ziel von Diebesbanden, die sich auf Lenkräder und Navigationsgeräte spezialisiert haben. In Bremen gelang es der Bundespolizei, mehrere Täter zu fassen. (Bundespolizei)

Dass man ihn für den Diebstahl von 45 hochwertigen Autolenkrädern verurteilen wird, weiß der Angeklagte. Schließlich wurde er am frühen Morgen des 26. Oktober 2018 am Bahnhof Mahndorf auf frischer Tat von der Bundespolizei erwischt. Und so räumt er diesen Teil seiner Tat dann auch freimütig ein, am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag in diesem Prozess vor dem Landgericht.

Doch für ihn geht es um etwas ganz anderes: Für einen einfachen Diebstahl würde er kaum ins Gefängnis müssen, sondern könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Doch die Anklage lautet „schwerer räuberischer Diebstahl“. Und dafür könnte er sehr wohl hinter Gittern landen. Auf seiner Flucht soll er seinen Wagen quasi als Waffe verwendet haben, indem er eine Polizeisperre durchbrach und dabei zwei Polizisten verletzte. Das streitet er mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten ab. An anderer Stelle seines Geständnisses offenbart er jedoch erstaunliche Erinnerungslücken.

"Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu verletzen"

Im Herbst vergangenen Jahres wurden im norddeutschen Raum mehrfach Autotransportzüge überfallen. Die Täter hatten es dabei stets auf teure Multifunktionslenkräder der verladenen Fahrzeuge abgesehen. Auf dem Bahngelände in Mahndorf stellte die Bundespolizei zwei Tätern dann mit Erfolg eine Falle. Trotzdem gelang es den beiden Männern, zu flüchten. Sie hätten mit ihrem Wagen die aus zwei Polizeibullis bestehende Sperre gerammt und durchbrochen, sagt die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte erzählt die Geschichte anders. Die Lenkräder gerade im Wagen verstaut, hätten sie gerade wegfahren wollen, als plötzlich ein Polizeibulli vor ihnen stand. „Ich habe abgebremst und wir standen uns frontal gegenüber.“ Er sei dann nach rechts auf den Bürgersteig ausgewichen, um an dem Bulli vorbeizukommen. Erst da habe er gesehen, dass direkt hinter dem ersten Polizeitransporter leicht versetzt noch ein zweiter stand.

Eigentlich sei genug Platz gewesen, um sich rechts an den beiden Fahrzeugen „vorbeizudrücken“, doch dann habe er in der Aufregung wohl zu früh wieder nach links eingeschlagen und so den zweiten Bulli berührt. Das Ganze aber in sehr langsamem Tempo, maximal Schrittgeschwindigkeit. Von „gerammt“ oder „durchgebrochen“ könne keine Rede sein. „Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Ich wollte nur weg.“

Ein Überwachungsvideo der Polizei scheint dies zu bestätigen. Viel ist darauf nicht zu sehen, es ist stockdunkel, aber eine Actionszene sieht definitiv anders aus. Nicht ausgeschlossen daher, dass das Gericht das Ganze als „minder schweren Fall“ einstuft, womit eine Bewährungsstrafe möglich wäre.

Vom Haken ist der Angeklagte, der ein paar Stunden später auf einem Rastplatz an der A1 festgenommen wurde, damit aber noch lange nicht. Vor Gericht schiebt er die Hauptschuld auf seinen Komplizen, von dem bis heute jede Spur fehlt. Dessen Idee sei der Diebstahl gewesen, der habe die Lenkräder ausgebaut, während er selbst nur Handlangerdienste geleistet habe. Und über die Hintermänner und die Vertriebsstrukturen für die gestohlenen Lenkräder wisse er rein gar nichts.

Doch das Gericht hat Zweifel an dieser Version. Zu viele Ungereimtheiten bleiben ungeklärt: Da werden auf dem Konto des zu diesem Zeitpunkt arbeitslosen Mannes hohe Summen bewegt, da ist der teure Wagen, den er fährt, da sind 1900 Euro in bar, die er in der Tatnacht in seiner Hosentasche hatte. Und da ist eine Pistole, die bei einer Hausdurchsuchung im Keller des Hauses seiner Eltern gefunden wird, bei denen der Angeklagte lebt. Schließlich ist da ein handgeschriebener Zettel, der sich wie eine Bestellliste für Autoteile liest, der in dem Zimmer gefunden wird, dass er sich bei seinen Eltern mit seinem zehnjährigen Bruder teilt.

Verhandlung wird am 4. März fortgesetzt

Für nichts hiervon hat der Angeklagte eine schlüssige Erklärung. Wenn er überhaupt antwortet, sind seine Angaben vage und ungenau. Doch meistens bleibt es ohnehin beim stereotypen Dreiklang: „Weiß ich nicht. Sagt mir nichts. Kann ich mir nicht erklären.“

Die Verhandlung wird am 4. März um 9.30 Uhr fortgesetzt. Dann mit weiteren Zeugen, darunter die beiden Polizisten, die bei der Flucht des Angeklagten verletzt wurden. Und mit einem Sachverständigen, der sich zu Aufprallwinkel und Geschwindigkeit des Fluchtfahrzeuges äußern soll.

Damit wird der Prozess aller Wahrscheinlichkeit noch mehr Verhandlungstage benötigen als die zwei, die hierfür ursprünglich noch angesetzt waren. Und doch ist er nur ein Auftakt: Sechs Wochen nach der Festnahme des 25-Jährigen Ende Oktober vergangenen Jahres gab es in Bremen eine Großrazzia der Bundespolizei mit mehr als 400 Beamten. Dabei wurden drei Männer festgenommen, denen die Staatsanwaltschaft schweren Bandendiebstahl und gewerbsmäßige Hehlerei vorwirft – mit Lenkrädern und Navigationsgeräten, die zuvor aus Autos auf Güterzügen gestohlen wurden.