Im Auftrag der Bürger: Behörden müssen Auskunft über ihre Tätigkeiten geben laut Informationsfreiheitsgesetz – doch einige berufen sich auf Ausnahmeregeln. (Julian Stratenschulte/dpa)

Der 16. Mai 2006 war ein schwarzer Tag für den klassischen Bürokraten. Damals beschloss die Bürgerschaft das Informationsfreiheitsgesetz, das allen Bürgern ein Recht auf Auskünfte zu amtlichen Vorgängen verschaffte. Im Grundsatz jedenfalls, wenn der Gesetzestext auch diverse Ausnahmen kennt. Wichtig war das Signal: Wer sich dafür interessiert, auf welchen Grundlagen die Verwaltung Entscheidungen getroffen hat, sollte künftig nicht mehr als lästiger Bittsteller abgewimmelt werden können.

Doch die Geheimniskrämer in den Amtsstuben wissen sich zu wehren. Das zeigen die Vorgänge um ein Auskunftsersuchen zum Neubau des Horner Bades. Dort will ein kritischer Bürger Einblick in Unterlagen, aus denen hervorgehen müsste, ob die Kostenkalkulation stimmig ist. Für das Sportamt ist so viel Transparenz unzumutbar. Also wird einfach bestritten, dass der Betrieb von Bädern überhaupt eine öffentliche Aufgabe sei. Und schon glaubt man, sich der Auskunftspflicht entledigt zu haben. Das ist ärgerlich. Wer so handelt, offenbart jenes obrigkeitsstaatliche Denken, dem das Informationsfreiheitsgesetz eigentlich ein Ende bereiten sollte.