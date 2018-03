Gelbfieber ist eine schwere Erkrankung, die durch ein Virus ausgelöst wird. (Ralf Hirschberger)

Das Gesundheitsamt nimmt die zeitweilig ausgesetzten Schutzimpfungen gegen Gelbfieber kurzfristig wieder auf. Von diesem Dienstag an können sich Personen, die sich auf eine Reise in Länder mit entsprechender Gefährdung vorbereiten, wieder Termine für eine Immunisierung geben lassen. Dass diese Dienstleistung zeitweilig nicht angeboten wurde, hatte Kritik ausgelöst, auch aus der Politik.

Gegenüber dem WESER-KURIER schilderte eine junge Frau aus der Neustadt, welche Erfahrungen sie kürzlich mit dem Gesundheitsamt gemacht hatte. Kerstin Schütz (Name geändert) plant für Mitte März eine private Reise in eine Region Brasiliens, für die eine vorherige Gelbfieberimpfung dringend empfohlen wird.

"Ich hatte mich deshalb schon im Januar telefonisch um einen Impftermin bemüht. Drei Wochen lang probierte ich es unter der Nummer, die auf der Internet-Website des Gesundheitsamtes angegeben ist. Aber da ging nie jemand ran", so Schütz. Anfang Februar sei sie deshalb in einer Mittagspause in der Behörde an der Horner Straße vorstellig geworden.

Mehr zum Thema Engpass im Gesundheitsamt Wer sich gegen Gelbfieber impfen lassen will, muss in eine andere Stadt fahren. Das Gesundheitsamt ... mehr »

"Ich habe mich dort zu der zuständigen Ärztin durchgefragt. Aber an der Tür zu ihrem Dienstzimmer hing nur ein Zettel, auf dem ,Keine Sprechzeiten' stand", berichtete Kerstin Schütz weiter. "Eine andere Mitarbeiterin sagte mir dann auf dem Flur, dass die Ärztin in Kürze in den Ruhestand gehe und eine Wiederbesetzung der Stelle zunächst auch nicht vorgesehen sei. Ich wurde auf die Möglichkeit verwiesen, mich in Bremerhaven oder beim Delmenhorster Gesundheitsamt impfen zu lassen. Insgesamt hat das alles ziemlich unorganisiert gewirkt", lautet Schütz' Fazit.

Ihre Impfung habe sie kurzfristig in Bremerhaven bekommen, dort sei "superschnell" ein Termin zu bekommen gewesen. Tatsächlich war auf der Website des Bremer Gesundheitsamtes bis Montagvormittag ein Hinweis zu lesen, demzufolge gegenwärtig keine Gelbfieberimpfung möglich sei und Delmenhorst als Alternative zur Verfügung stehe.

Sprecherin der Gesundheitssenatorin räumte Probleme ein

Nach einer schriftlichen Anfrage des WESER-KURIER in der Gesundheitsbehörde gab es am Nachmittag eine Änderung auf der Website. Seither heißt es dort: "Derzeit können wir eine Terminvereinbarung und telefonische Impfberatung nur am Dienstag in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr anbieten. An einer Verbesserung der Situation wird gearbeitet." Christina Selzer, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), räumte Probleme ein.

Was Kerstin Schütz passierte, sei "kein guter Service" gewesen. Selzer: "Wir haben das Gesundheitsamt gebeten, künftig die Kommunikation zu verbessern und Kundinnen und Kunden besser zu informieren." Gelbfieber ist eine schwere Erkrankung, die durch ein Virus ausgelöst wird. Der Krankheitsverlauf kann von leichten Beschwerden wie bei einem grippalen Infekt bis hin zu Organversagen mit Todesfolge reichen.