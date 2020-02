Wer keinen Impfnachweis vorlegen kann oder noch keine Windpocken hatte, darf offenbar nicht mehr zur Schule kommen. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Nach mehreren Windpockenerkrankungen an einer Grundschule im Bremer Steintorviertel will das Gesundheitsamt Lehrern und Schülern ohne Windpocken-Impfung verbieten, zu der Grundschule zu kommen. Das berichtet „buten und binnen“ und beruft sich dabei auf ein Schreiben vom heutigen Donnerstag. Darin soll es heißen: „Um eine weitere Verbreitung zu verhindern und Ihrem Kind auch weiterhin einen Schulbesuch zu ermöglichen, möchten wir [...] die Impfpässe aller Kinder und Lehrer kontrollieren.“ Wer bis zum 13. Februar keinen Nachweis erbringen könne, werde ab sofort vom Schulbesuch ausgeschlossen.

Den Konflikt zwischen Schulpflicht und Infektionsschutz gibt es auch bei der Impfpflicht für Masern, die am 1. März in Kraft tritt: Nicht geimpfte Kita-Kinder dürfen danach künftig nicht in Einrichtungen betreut werden beziehungsweise müssen den Impfschutz nachweisen. Anders verhält es sich in Schulen, da die Schulpflicht stärker ist. In diesem Fall regelt das neue Masernschutzgesetz aber, dass Eltern, die Schulkinder nicht impfen lassen wollen, mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 2500 Euro und mehrfach Zwangsgeldern belegt werden können. Für Windpocken gibt es keine Impfpflicht per Gesetz, die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt die Windpocken-Impfung seit 2004.

Dennoch dürfen Gesundheitsämter zum Schutz der Gemeinschaft erkrankte Schüler vom Unterricht ausschließen: In Niedersachsen war dies zuletzt der Fall bei einem Masernausbruch in Hildesheim – das Gesetz zur Masern-Impfpflicht war noch nicht in Kraft. Lediglich Schüler, die geimpft waren, durften den Unterricht besuchen. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kontrollierten dafür die Impfpässe.

Und auch bei Windpocken-Ausbrüchen geschieht dies bundesweit immer wieder. Geregelt ist dies im Infektionsschutzgesetzes (IfSG). In Paragraf 34 wird aufgelistet, bei welchen ansteckenden Krankheiten jemand im Erkrankungsfall oder bei Verdacht eine Gemeinschaftseinrichtung so lange nicht besuchen darf, bis nach ärztlichem Urteil keine Ansteckungsgefahr mehr gegeben ist. Das betrifft zum Beispiel Masern und auch Windpocken.

Laut dem Bremer Landesgesundheitsbericht gab es 2017 im Land Bremen 367 Windpocken-Fälle, die den Gesundheitsämtern gemeldet wurden. „Die erhöhte Inzidenz für Windpocken im Land Bremen im bundesweiten Vergleich hängt mit der in Bremen nach wie vor relativ niedrigen Impfquote zusammen“, heißt es in dem Bericht. Seit 2004 empfiehlt die Ständige Impfkommission, alle Kinder im Alter von elf bis 14 Monaten gegen Windpocken mit einer Impfdosis impfen zu lassen. Seit 2009 ist eine zweite Impfdosis im Abstand von mindestens vier Wochen hinzugekommen. Im Land Bremen lagen die Quoten im Jahr 2016 für die erste Impfung bei 75,9 Prozent und für die zweite Impfung bei 70,9 Prozent.