Arbeit im Niedriglohnsektor könnte ein Risikofaktor sein – wer im Laden an der Kasse arbeitet, hat jeden Tag viele Kontakte. (Tobias Hase / dpa)

Angesichts der erhöhten Infektionszahlen insbesondere in Osterholz und Gröpelingen will die Gesundheitsbehörde verstärkt auf Beratung zu Covid-19 setzen. Das Coronavirus breitet sich in verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich stark aus (wir berichteten). Demnach ist die Zahl der Infektionen pro 1000 Einwohner in Osterholz und Gröpelingen drei- bis fünfmal so hoch wie beispielsweise in Schwachhausen oder Oberneuland.

„Beratung ist ein großes Thema“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde. „Demnach, was wir hören, sind die Informationen über die Corona-Regeln in allen Stadtteilen da, aber es gibt viele Fragen dazu, was ich konkret in verschiedenen Alltagssituationen beachten muss.“

Die verstärkte Beratung, die man sich im Gesundheitsressort vorstellt, solle über vorhandene Einrichtungen laufen, „überall da, wo Stellen in die Stadtteile reingucken“. Gemeint seien beispielsweise Quartiersmanager und Mütterzentren, Bildungszentren und Schulen. Dies solle nicht nur in Gebieten mit hohen Infektionszahlen stattfinden, sondern in allen Stadtteilen. Darüber, wie das konkret funktionieren und was zusätzlich getan werden soll, will der Senat an diesem Dienstag beraten. Dabei soll es auch darum gehen, wie Situationen entzerrt werden können, in denen viele Personen zusammen kommen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmittel oder Fabriken, so Fuhrmann: „Das Thema kann das Gesundheitsressort nicht alleine angehen, da müssen sich alle beteiligen.“

Aus den Stadtteilen, in denen sich die Infektionen häufen, sind mögliche Gründe für den besonderen Anstieg zu hören und auch Vorschläge, was Bremen tun könnte. „Armut und dichter Wohnraum verstärken das Problem“, sagt Aykut Tasan, Quartiersmanager im Schweizer Viertel, das mitten im Osterholzer Gebiet mit den besonders hohen Werten liegt. Er glaubt nicht daran, dass Menschen nicht genug informiert seien und spricht andere Aspekte an: „Viele Menschen hier arbeiten im Niedriglohnsektor, zum Beispiel an der Kasse oder im Lager, also in Bereichen, wo sie viel Kontakt haben und relativ wenig geschützt sind.“ Probleme sieht er besonders bei der Umsetzung von Quarantäne. Wo größere Familien auf engem Raum lebten, sei Quarantäne kaum umsetzbar.

Parlamentarier in der Pflicht

Er schildert das Beispiel einer Mutter, die bei einem Elternabend der Kita Kontakt zu einer infizierten Erzieherin hatte. „Sie sollte danach in Quarantäne gehen, wohnt aber mit fünf Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung“, so Tasan. „Da ist es sehr schwierig, sich abzusondern.“ Er schlägt vor, man könnte Erwachsenen aus Stadtteilen wie Tenever oder Gröpelingen anbieten, auf freiwilliger Basis für die Zeit ihrer Quarantäne in einer von der Stadt gestellten Wohnung oder einem Hotelzimmer zu wohnen. „Die Hotels haben ja jetzt Zimmer frei.“ Er wisse aber nicht, ob das finanzierbar sei.

In der Pflicht sieht er zudem Parlamentarier aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen: „Die Abgeordneten wurden für ihre Stadtteile gewählt, sie sollten jetzt präsent sein und Bürger ansprechen, um für das Problem zu sensibilisieren.“

„Es gibt nicht die eine Ursache für die erhöhten Zahlen“, sagt Rita Sänze, Quartiersmanagerin in Gröpelingen. „Wir haben hier beide Gruppen“, sagt sie: „Viele bei uns im Stadtteil haben wirklich Angst vor Corona und tragen auch auf der Straße Maske – und natürlich gibt es auch die Ignoranten und es kommt vor, dass Kunden ohne Maske in einen türkischen Kiosk gehen.“

Sie rückt – ähnlich wie Tasan – die Lage größerer Familien in den Blick. „Wenn man fünf Kinder hat, und zwei davon gehen in die Kita und der Rest in die Schule, hat man schon allein dadurch mehr Kontakte.“ Ein Informationsdefizit sieht sie nicht. „Die Leute informieren sich auch über soziale Medien und Medien aus ihren Herkunftsländern, aber das Umsetzen im privaten Bereich könnte ein Knackpunkt sein.“ Sie sagt offen: „Größere Familienfeiern, die trotz Corona stattfinden, sind ein Thema, in Gröpelingen sind ja auch ein paar Feiern von der Polizei aufgelöst worden.“ Man könnte zudem lokale Hotspots wie die Lindenhofstraße und Gröpelinger Heerstraße im Auge behalten und dort Ladeninhaber noch einmal auf die Regeln ansprechen, schlägt Sänze vor.

Und sie betont: „Persönliche Ansprache ist wichtig, eigentlich müssten jetzt alle Einrichtungen, die hier mit Leuten im Kontakt sind, nochmal an das Verantwortungsbewusstsein appellieren – am besten mit einer positiven Motivation, zum Beispiel mit dem Ziel, dass alle im Sommer reisen können.“ Deutschkurs-Lehrkräfte könnten das Thema ebenso ansprechen wie Mitarbeiter in Kitas, Bildungszentren und bei Trägern von Maßnahmen für Arbeitslose.

Engere Wohnverhältnisse, ein bei vielen Einwandererfamilien besonders intensives Familienleben und „ein paar Erkenntnisbarrieren“ benennt Helmut Zachau vom Gesundheitstreffpunkt West. Er betont zudem: „Gröpelingen ist ein besonders junger Stadtteil. Die Jugendlichen organisieren sich sicher weiter ihre Treffen, und ich hätte es früher vermutlich genauso gemacht.“ Zur Information über die Regeln hätte man am Anfang der Pandemie die Einrichtungen im Stadtteil mehr einbinden können, kritisiert Zachau. Doch inzwischen dürften die Informationen bei allen Einwohnern angekommen sein. Er betont: „Speziell in Gröpelingen sind die Akteure besonders gut vernetzt. Das sollte man für die Zukunft im Kopf behalten und systematisch einbeziehen.“

Zur Sache

Infektionszahlen in den Stadtteilen

Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie hat Bremen Infektionszahlen für verschiedene Stadtgebiete bekannt gegeben (wir berichteten). Die höchsten Infektionsraten finden sich bei Einwohnern von Osterholz und Gröpelingen. In Osterholz gab es in der Zeit von Mitte September bis Anfang November mehr als 15 Fälle pro 1000 Einwohner, in Gröpelingen waren es mehr als 11 pro 1000. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert der gesamten Stadt liegt bei 6,6 Fällen pro 1000 Einwohner. In Stadtteilen wie Schwachhausen und Oberneuland lag der Wert bei drei bis vier pro 1000. Über dem Durchschnitt liegen auch Huchting, Hemelingen und Walle.