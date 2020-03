Mietschulden wegen Corona sollen nach dem Willen der Bundesregierung nicht zu Kündigungen führen. Einige Vermieter sehen das Risiko nun auf sie verlagert. (Oliver Berg)

Die von der Bundesregierung jetzt vorgelegten Gesetzentwürfe, mit denen Mieter in der Coronakrise einen umfangreichen Kündigungsschutz erhalten sollen, stoßen in der Bremer Wohnungswirtschaft auf ein geteiltes Echo.

Christine Dose, Sprecherin der Gewoba, begrüßt die Gesetzesinitiative, weil Mieter dadurch in der aktuell unsicheren Phase die gesetzliche Zusage erhalten, dass bei Zahlungsrückständen vorerst keine Kündigungen drohen. Anders dagegen die Bewertung von Bernd Botzenhardt, Geschäftsführer der Brebau: „Der Gesetzentwurf verlagert das wirtschaftliche Risiko einseitig und ausschließlich zum Vermieter. Damit werden Vermieter zum alleinigen Risikoträger der Zahlungsfähigkeit ihrer Mieter.“

Beide Wohnungsbauunternehmen betonen unabhängig von der Bewertung des Gesetzesentwurfs aber übereinstimmend, dass sie sich ohnehin um Lösungen für jeden Mieter bemühen werden, der im Zuge der Covid-19-Pandemie durch Jobverlust, Geschäftsschließungen oder Kurzarbeitergeld unverschuldet in finanzielle Schieflage gerät. „Diese Fälle werden bei uns mit Sicherheit Ende April oder Mai vermehrt auftauchen“, schätzt Botzenhardt.

Gewissermaßen in Erwartung dieser Folge der Coronakrise will die Bundesregierung, dass für Mietschulden, die zwischen dem 1. April und 30. Juni 2020 entstehen, keinem Mieter gekündigt werden kann. Normalerweise darf ein Vermieter den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Mieter zwei Monate in Folge nicht bezahlt. Aus dem Gesetz ergibt sich damit de facto eine Verpflichtung des Vermieters, Mietzahlungen zu stunden. „Dafür muss der Mieter nicht mal konkret nachweisen, dass der Zahlungsverzug durch die aktuelle Krise bedingt ist, die bloße Behauptung genügt“, kritisiert Botzenhardt. Der Bremer Mieterschutzbund berichtet dagegen bereits von großer Verunsicherung. „Menschen mit massiven Einkommensverlusten melden sich bei uns, vor allem kleinere gewerbliche Mieter“, berichtet Gert Brauer vom Mieterschutzbund, dem in Bremen etwa 10 000 Mieter angehören. Der Kündigungsstopp für Mieter werde „sicher zu einer Beruhigung führen“, ist Brauer überzeugt.

Der Eigentümerverband „Haus und Grund“ in Bremen sieht demgegenüber einige Vermieter durch die Stundung von Mieten bedroht. „Viele Vermieter werden selbst insolvent werden, wenn die Mie­te ausbleibt“, sagte Ingmar Vergau, Landesgeschäftsführer von Haus und Grund (HUG). Vergau fügte hinzu: „Kreditraten können nicht mehr bedient werden. Es wird in kürzester Zeit zu Notsituationen kommen, wenn Vermieter nicht unbürokratisch und schnell durch einen Rettungsschirm aufgefangen werden.“ Das Problem dürfe darum nicht einseitig auf die Vermieter verlagert werden. Haus und Grund vertritt in Bremen und Bremerhaven etwa 9000 Mitglieder, vor allem kleinere private Vermieter. Im Durchschnitt besäßen die bei HUG in Bremen organisierten Vermieter etwa drei bis vier Wohnungen, sagt Vergau.

Die meisten privaten Kleinvermieter sind allerdings nicht verbandlich organisiert. Insgesamt rund 118 000 der etwa 193 000 Mietwohnungen im Land Bremen gehören in diese Besitzer-Kategorie. Größter Vermieter ist mit 42 000 Wohnungen die Gewoba. Etwa 11 000 Wohnungen zählen zu Vonovia, knapp 6000 gehören der Brebau. Die übrigen rund 15 000 Wohnungen werden durch mehrere Genossenschaften und weitere private Wohnungsunternehmen angeboten.

Die Vonovia als bundesweit agierender Anbieter begrüßt die Gesetzesinitiative der Bundesregierung in einer offiziellen Stellungnahme. „Wir können uns jederzeit am Kapitalmarkt frische Liquidität beschaffen. Mögliche ausbleibende Mietzahlungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten haben nur geringe Auswirkung“, heißt es bei dem börsennotierten Unternehmen. Vor diesem Hintergrund befürchtet Bernfried Hollmann vom Vorstand der Bremer Wohnungsgenossenschaft WGS mit rund 1300 Wohnungen im schlimmsten Fall einen weiteren Konzentrationsprozess auf dem Wohnungsmarkt. „Falls kleineren Anbietern die Luft ausgeht, werden Unternehmen wie Vonovia sofort bereitstehen, um die Immobilen zu übernehmen“, vermutet der Immobilienfachwirt

Er begrüßt darum die Idee eines Wohn- und Mietenfonds, den Mieterbund, Vermieterverbände wie Haus und Grund und der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW) gemeinsam vorgeschlagen haben. Der Fonds aus Bundesmitteln soll sowohl Mieter als auch Vermieter bei Engpässen unterstützen. Die Idee: Das Verfahren arbeitet mit einer nachgelagerten Prüfung und vergibt anfänglich schnell und unbürokratisch zinslose Darlehen an die Mieter. Wird dann im Nachhinein festgestellt, dass die Zahlungsschwierigkeiten des Mieters tatsächlich durch corona-bedingte Einkommenseinbußen verursacht wurden, wird aus dem Darlehen ein Zuschuss. So soll auch verhindert werden, dass aus dem anfänglichen Mietaufschub hinterher für den Mieter ein Schuldenproblem wird. Es wäre ein eigener Rettungsschirm für die Wohnungswirtschaft.

„Wir wollen, dass das Mietverhältnis befriedet ist und müssen dazu auch die Gegenseite betrachten“, kommentiert Randolph Fries, Landesgeschäftsführer des Mieterbundes Niedersachsen/Bremen. Auch Botzenhardt von der Brebau plädiert für so einen Fonds, um „die Liquiditätskette zu gewährleisten“, wie er es formuliert. „Es kann und darf aus unserer Sicht nicht sein, dass die Vermieter am Ende der Kette diejenigen sind, die das durch den Gesetzesentwurf absolut verschärfte Risiko des Umsatzverlustes alleine tragen. Das würde zu einem sukzessiven Stopp aller Investitionen führen.“

Noch halten sich die tatsächlichen Mietausfälle durch Corona allerdings in Grenzen. Die Vermieter berichten bislang von Einzelfällen. „Bei uns hat sich ein Selbstständiger gemeldet, der noch nicht weiß, wann ihn die versprochenen Hilfen erreichen“, sagt Hollmann. Der Mieterbund rechnet mit Zahlungsproblemen frühestens in einigen Wochen. „Die Kurzarbeit greift erst, wenn Überstunden abgebaut sind“, erklärte Fries. Alle Beteiligten betonen ihren Willen, mögliche Wohnungsverluste zu vermeiden. Wichtig sei es, dass sich Mieter bei Problemen so früh wie möglich beim Vermieter meldeten, heißt es von allen Seiten.