Die Corona-Politik wird am Freitag Thema einer Sondersitzung der Bürgerschaft sein. (Sina Schuldt)

Die Bürgerschaft wird am Freitag in einer Sondersitzung über den weiteren Kurs in der Corona-Politik diskutieren. Im Vorfeld zeichnet sich ein Ende des bisherigen engen Schulterschlusses zwischen der Regierungskoalition und der CDU-Opposition ab.

Das Rathaus will vom Parlament lediglich eine Verlängerung der geltenden Corona-Verordnung und der darin festgelegten Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 10. Mai beschließen lassen. Das hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwoch in einem Brief an die Fraktionschef deutlich gemacht. „Weitere inhaltliche Änderungen an der Verordnung hält der Senat gegenwärtig nicht für angezeigt“, unterstreicht Bovenschulte. Dies ist eine vorläufige Absage an Öffnungsszenarien, wie sie in der vergangenen Woche bei einer Runde aus Politik und Wirtschaftsvertretern im Rathaus angedacht wurden. Bei dem Treffen hatten sich die Teilnehmer auf Modellprojekte für Corona-Lockerungen verständigt – immer vorausgesetzt, die Pandemie-Lage gibt dies her.

Doch genau dies ist aus Sicht des Bürgermeisters aktuell nicht Fall, wie er in seinem Schreiben feststellt. Die „derzeit steigenden Inzidenzen in Bremen und Bremerhaven“ sprächen „leider gegen weitergehende Öffnungen“. Außerdem dauere die bundespolitische Diskussion über eine „Notbremse“ mit erweiterten Vollmachten für den Bund noch an. Erst wenn das entsprechende Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat voraussichtlich Ende kommender Woche abgeschlossen ist, könne der Senat sinnvollerweise über die Weiterentwicklung der Bremer Corona-Verordnung beraten. Auch die Bürgerschaft sei dann einzubeziehen. Bovenschulte schlägt dafür die Landtagssitzung am 5./6. Mai vor.

Die CDU hält dagegen. Nach Überzeugung ihres Fraktionschefs Thomas Röwekamp müssen jetzt Pläne geschmiedet werden für die Zeit, in der die Entwicklung der Pandemie Lockerungen zulässt. „Es darf dann keine leeren Schubladen geben“, sagt der Christdemokrat. Seine Fraktion will deshalb am Freitag über einen Änderungsantrag zur Verlängerung der Corona-Verordnung abstimmen lassen.

Demnach soll in den Verordnungstext die Möglichkeit von räumlich oder thematisch begrenzten Modellprojekten für Öffnungen von Handel, Gastronomie, Kultureinrichtungen und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens eingearbeitet werden. „Ein Modellprojekt beginnt frühestens mit dem Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen in der jeweiligen Stadtgemeinde und ist auf drei Wochen zu befristen“, heißt es im CDU-Antrag.

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft dürfte er chancenlos sein. Gleichwohl markiert er eine Zäsur in der Pandemie-Politik auf Landesebene. Bisher hatte die CDU-Fraktion die vom Senat eingebrachten Corona-Verordnungen stets mitgetragen und den Gleichklang mit der rot-grün-roten Koalition betont. Diese Phase ist nun vorüber.