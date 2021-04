Die Zurückverfolgung der Infektionen funktioniert immer schlechter. (Rüdiger Wölk via www.imago-images.de)

Viele Personen können nicht mehr angeben, wo sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wie Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde, dem WESER-KURIER bestätigte, konnten in der vergangenen Woche lediglich zehn Prozent der Infektionen Ausbrüchen oder sogenannten Clustern zugeordnet werden. Zuerst hatte das Regionalmagazin „Buten un Binnen“ darüber berichtet. 90 Prozent der Infizierten könnten nicht sagen, wo sie sich vermutlich angesteckt haben.

Nicht alle Kontaktpersonen bekannt

Die Nachverfolgung, also dass die infizierte Person ihre letzten fünf Kontaktpersonen angibt, funktioniert laut Fuhrmann hingegen weiterhin. „Wir haben allerdings immer häufiger den Fall, dass uns ein Infizierter nicht alle Kontaktpersonen vollständig nennen kann - weil er zum Beispiel mit der Bahn gefahren ist.“ Das habe auch mit der steigenden Zahl der Corona-Fälle zu tun.

Der Zustand habe sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert. In der Kalenderwoche fünf, also vor etwa zehn Wochen, seien es noch 69 Prozent der Ansteckungen gewesen, die man nicht mehr nachvollziehen konnte, so Fuhrmann.

In der vergangenen Woche gab es mehr als 1100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, bei rund 1000 konnten oder wollten die Infizierten laut dem Behördensprecher nicht sagen, wo sie sich angesteckt haben. Das erschwere die Eindämmung der Pandemie deutlich.