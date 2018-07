In Bremen sollen Kinder ohne Sprachkenntnisse von Anfang an einer normalen Klasse zugeordnet werden, die sie stundenweise besuchen können. Andere Bundesländer halten das anders. (dpa/Peter Kneffel)

Dauerhaft abgetrennt vom normalen Schulbetrieb lernen, das sollen Flüchtlings- und Zuwandererkinder in Bremen nicht. Im kleinsten Bundesland wurde deshalb bislang auf Sonderklassen für Neuankömmlinge in seinen allgemeinbildenden Schulen bewusst verzichtet. Das ist in anderen Bundesländern zum Teil anders. Auch in Bremen lernen Kinder ohne Sprachkenntnisse zwar zunächst gemeinsam in einer Sprachklasse (Vorkurs), sie sollen dabei aber von Anfang an einer normalen Klasse zugeordnet werden, die sie stundenweise besuchen können. Dadurch sollen sie rasch in Kontakt mit deutschsprachigen Kindern kommen. Doch dieses sogenannte teilintegrative Modell, auf das man im kleinsten Bundesland stets stolz war, sieht die Bildungsgewerkschaft GEW nun gefährdet.

Zuletzt kursierte laut GEW an Bremer Schulen eine Reihe von Gerüchten. Die Gewerkschaft befürchtet eine Abkehr vom bisherigen Modell. Grund dafür sollen laut GEW-Sprecher Christian Gloede Äußerungen von Mitarbeitern der Bildungsbehörde bei Schulleiterdienstbesprechungen sein. Nachdem dort Schulleiter von Schwierigkeiten bei der Aufnahme neuer Schüler berichtet hatten, zum Beispiel von Personal- und Raummangel, hätten Behördenvertreter gesagt, wenn es nicht anders gehe, werde das bisherige Modell künftig eben möglicherweise nicht mehr verbindlich überall umgesetzt, schildert Gloede.

Deshalb wandte sich die GEW zuletzt in einem offenen Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Das teilintegrative Modell [...] ist ein Erfolgsmodell, das allerdings mit deutlich mehr Ressourcen ausgestattet werden muss“, heißt es darin. Eine Abkehr von diesem Modell würde zu „struktureller Benachteiligung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen“ führen, so die Befürchtung der Autoren. „Kinder und Jugendliche lernen am besten im Kontakt mit Gleichaltrigen Deutsch“, betont auch Barbara Schüll, die als Lehrerin Vorkurse in Gröpelingen unterrichtet und GEW-Mitglied ist.

Die GEW sieht Defizite im bisherigen Modell: Es könne oft nicht richtig umgesetzt werden, weil es unterfinanziert sei. Die Gewerkschaft fordert deshalb mehr Lehrer, aber auch mehr Sozial- und Sonderpädagogen. „Außerdem sollte der Sprachunterricht länger stattfinden, zum Beispiel parallel zum Unterricht in den normalen Klassen“, sagt Gloede. In der Grundschule soll der anfängliche Sprachkurs in der Regel ein halbes Jahr dauern, in der Oberschule meist ein Jahr. „Das ist für viele Kinder einfach zu kurz.“

Die Bildungsbehörde tritt den Gerüchten entgegen und bekennt sich auf Nachfrage des WESER-KURIER zum bisherigen Modell: „Grundsätzlich fahren wir das teilintegrative Modell. Es sind dabei keine Änderungen geplant“, stellt Behördensprecherin Vivien Barlen klar. „Wir sagen Schulleitungen immer wieder, dass sie die Vorkurse an Regelklassen andocken müssen – ausgenommen sind Alphabetisierungskurse, die Hausbeschulung in der Erstaufnahmeeinrichtung Lindenstraße sowie die abschlussorientierten Klassen.“ Zudem arbeite die Behörde an Verbesserungen bei den Ressourcen. Ab dem neuen Schuljahr bekämen alle Vorkurse der Sekundarstufe I fünf Stunden zusätzlich, so Barlen: Sie sollen 25 statt 20 Stunden erhalten. Mehr Stunden bedeuten, dass Schulen mehr Geld für zusätzliche Lehrkräfte bekommen.

An allgemeinbildenden Schulen sollen Flüchtlingskinder parallel zum anfänglichen Vollzeit-Sprachkurs bereits stundenweise am Unterricht ihrer künftigen Regelklasse teilnehmen – meist in Fächern wie Kunst, Sport oder Englisch. Nur an Berufsschulen gibt es für ältere Schüler gesonderte Klassen, in denen neue die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern mehrere Jahre unter sich bleiben.