Großeinsatz der Feuerwehr in Borgfeld: Montagmittag um 12.38 Uhr wurde dort ein Brand in einer Gärtnerei gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein über 500 Quadratmeter großes Gewächshaus in Flammen, das als Lager und Werkstatt genutzt wurde. Laut Feuerwehr waren aus ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht und das Übergreifen der Flammen auf zwei nahe gelegene Heizöltanks verhindert werden. Stark beschädigt wurden drei Pkw, die in der Nähe des Gebäudes standen. Um 15.19 Uhr vermeldete die Wehr „Feuer aus“. Im Einsatz waren 72 Personen und 25 Fahrzeuge. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, den entstandenen Sachschaden beziffert die Feuerwehr auf 500 000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet.