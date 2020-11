In der vergangenen Woche gab es erneut eine "Querdenken"-Kundgebung in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Die Ärztekammer hat sich am Montag mit dem Fall des Arztes befasst, der bei einer „Querdenken“-Kundgebung am 14. November unter anderem gesungen hatte: „Wir werfen den Covid in die Flammen, mit Virologen zusammen“. Der Staatsschutz ermittelt, wie berichtet, wegen Volksverhetzung. Die Delegiertenversammlung habe sich einstimmig ausdrücklich von den Äußerungen distanziert und mit Nachdruck missbilligt, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Äußerung bagatellisiert Gewalt gegen Menschen und widerspricht den Grundsätzen der Deklaration des Weltärztebundes, in der Ärztinnen und Ärzte unter anderem erklären: 'Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben bewahren'. Dieses Gelöbnis ist als Präambel der ärztlichen Berufsordnung vorangestellt und damit auch deren Bestandteil“, sagte Kammer-Präsidentin Heidrun Gitter. Der Arzt habe erklärt, dass er seinen Fehler einsehe, sich von seinem Text distanzieren und einen solchen Text nicht mehr vortragen wolle. Die Delegiertenversammlung habe die Erklärung „mit Erleichterung“ entgegengenommen. Wie berichtet, will sich der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung demnächst mit dem Fall befassen.