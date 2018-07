Mit Einsätzen wie in der Nacht zu Donnerstag am Sielwall hat die Polizei Erfahrung. Sie sind weniger stressig als spontan ausbrechende Auseinandersetzungen. (Nonstop News)

Bremer Polizeibeamte greifen während eines Einsatzes zu ihren Waffen und drohen an, sie zu benutzen. Gerufen worden waren sie wohlgemerkt zu einem alltäglichen Einsatz, der Aufklärung einer Selbsttötung, und nicht etwa zu einem Banküberfall mit Geiselnahme. Der Fall in Huchting, bei dem am Dienstag rund 70 Mitglieder einer türkischen Großfamilie die Einsatzkräfte bedrohten, beleidigten und an ihrer Arbeit hinderten, ist kein Einzelfall.

In den vergangenen Wochen sahen sich Polizisten häufiger plötzlich großen, aggressiven Menschenmengen gegenüber: nach Auseinandersetzungen auf Familienfeiern in einer Party-Location in der Schragestraße, bei einem Streit zwischen Lehrern der Grundschule Robinsbalje und einem türkischen Clan und nach einem Verkehrsunfall in der Neustadt Mitte Juli.

Auch in der Nacht zu Donnerstag auf der Sielwallkreuzung wurden Beamte angegriffen und beleidigt – was für den Leitenden Polizeidirektor Rainer Zottmann auch unter den Oberbegriff "Tumult" fällt. Allerdings lässt sich an diesem Einsatz gut der Unterschied zu den anderen verdeutlichen. "Wenn die Kollegen zum Sielwall gerufen werden, weil auf der Kreuzung Fußball gespielt wird, wissen sie, was auf sie zukommt und wie sie einschreiten müssen", sagt Zottmann.

Anders sieht es aus, wenn wie jetzt in Huchting für die Beamten unvorhersehbar eine Situation innerhalb weniger Minuten eskaliert. "Wir hatten zuletzt häufiger solche Situationen. Es sind immer ähnliche Muster, aus Routine wird eine Tumultlage", sagt Zottmann. "Schwierig ist vor allem die Enge der Situation, die ersten zwei, drei, vier Minuten, bis Verstärkung vor Ort ist. Das Schimpfen, Drohen, Beleidigen, das aus heiterem Himmel passiert."

Das Problem an den Auseinandersetzungen mit Familienclans ist, dass deren Mitglieder laut Zottmann oft kein Verständnis für Aufgabe und Arbeit der Polizei zeigten. Ebenso hält er es für schwierig, dass in vielen Fällen Rechtsverständnis und religiöse Werte kaum in Einklang mit den in Deutschland geltenden Regeln zu bringen seien.

Am Mittwoch bei der Beerdigung des Toten aus Huchting hat sich ein Clan-Oberhaupt bei einem Kontaktpolizisten entschuldigt. "Aber in der Situation selbst können sie mit denen nicht reden", sagt Zottmann. Und diese Situationen gehen durchaus nicht spurlos an den in vielen Fällen noch sehr jungen Kollegen vorbei.

Gesonderte Zahlen existieren noch nicht

Zottmann: "Es ist fürchterlich für die Kollegen. Man hat den Leuten nichts getan, und dann wird man angegangen. Jemand hat ein Messer und ruft: ,Ich schlitze Dir den Bauch auf!' Das wirkt auch über den Dienst hinaus. Das Sicherheitsgefühl wird angegriffen." Aufgefangen werden soll das mit einer intensiven Nachbereitung der Einsätze und regelmäßigen Supervisionsgesprächen mit Vorgesetzten.

So soll verhindert werden, dass sich Gefühle aufstauen oder Ängste entstehen. Außerdem werden schon in der Ausbildung interkulturelle Kompetenzen geschult. Gesonderte Zahlen über Vorfälle wie in der Schragestraße oder in Huchting existieren noch nicht. Tumultlagen tauchen auch in der offiziellen Polizeistatistik nicht als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf und überhaupt nur dann, wenn ein Delikt angezeigt wurde.

Das soll sich in Bremen ändern. "Wir erheben solche Fälle seit zwei Monaten über unser Einsatzleitsystem", sagt Zottmann. "In einem halben Jahr werden wir es verlässlicher sagen können. Meine Einschätzung jetzt ist, dass der Trend nach oben zeigt." Um Tumultlagen besser zu dokumentieren, und auch im Nachhinein noch Ermittlungen aufnehmen zu können, wird derzeit über den verstärkten Einsatz von Bodycams nachgedacht.

Der Nebeneffekt der Aufzeichnungen könnte eine abschreckende Wirkung sein, nach dem Motto: Wer weiß, dass er gefilmt wird, mäßigt sich. Grundsätzlich müsse die Strategie lauten, zu zeigen, dass man sich als Polizei durchsetze. "Das geht nur über eine starke Mannschaft, auch wenn dann an anderer Stelle mal ein Bürger ein bisschen auf den Streifenwagen warten muss", sagt Zottmann.