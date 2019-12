75 Prozent der Kliniken in Deutschland registrieren Übergriffe in ihren Notfallambulanzen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts. (Andreas Arnold /dpa)

Alarmknöpfe, Sicherheitsdienste und Deeskalationstrainings: Krankenhäuser bundesweit und auch in Bremen rüsten in ihren Notaufnahmen auf, um Pflegekräfte und Ärzte vor Übergriffen zu schützen. „Man kann sagen, dass Ausraster fast täglich vorkommen“, sagt die Sprecherin des Rotes-Kreuz-Krankenhauses (RKK) in der Bremer Neustadt, Dorothee Weihe. „Das sind verbale Attacken wie Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen, Mitarbeiter werden aber auch körperlich angegriffen.“

Die Klinik hat darauf mit mehreren Maßnahmen reagiert: Der Anmeldebereich in der Notaufnahme ist eingeglast, an den Türen zum Notaufnahme-Bereich mit den Untersuchungsräumen wurden die Griffe abgeschraubt, er ist nur noch für das Personal per Chip zugänglich. Es gibt einen Panikraum, in dem sich Mitarbeiter einschließen können, und einen Alarmknopf. Dekoartikel wie Blumenschmuck wurden entfernt, weil sie laut der Sprecherin von aggressiven Patienten oder Angehörigen als Wurfgeschosse verwendet wurden. Und: „Wie die anderen Bremer Kliniken werden wir von der Polizei beraten. Aggressionen und Übergriffe haben definitiv zugenommen. Konkrete Zahlen erfassen wir nicht, aber die Spirale dreht sich immer weiter“, so die Sprecherin.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Ärzte, Pflegekräfte und Helfer in Notaufnahmen und Notfallambulanzen künftig besser vor Übergriffen schützen, die Täter sollen härter bestraft werden. Dafür ist eine Erweiterung des entsprechenden Paragrafen im Strafgesetzbuch geplant, wie eine Sprecherin des Ministeriums dem WESER-KURIER sagt. Ende Oktober hatte das Bundeskabinett das Vorhaben in einem Eckpunktepapier beschlossen. Ein Gesetzentwurf soll folgen. Vor zwei Jahren war bereits der Schutz von Sicherheits- und Rettungskräften durch neue Straftatbestände verstärkt worden. Den Tätern drohen mehrjährige Haftstrafen.

„Die Bundesregierung reagiert damit auf die steigende Zahl von Gewalt gegen medizinisches Personal. Eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts zeigt, dass 75 Prozent der Kliniken Übergriffe in ihren Notfallambulanzen registrieren“, betont die Sprecherin. In nur wenigen Jahren sei die Zahl um mehr als die Hälfte gestiegen. Nach einer Hochrechnung des Bundesinnenministeriums seien 2013 Ärzte 435-mal Opfer von Gewalt geworden, 2017 habe die Zahl bereits bei 692 gelegen. Noch häufiger seien Pflegekräfte betroffen: 2013 wurden sie danach 1725-mal Opfer von Gewalt, 2017 waren es 2436 Fälle.

„Aggressives Verhalten gab es schon immer“

Im Mai hatte sich Spahn bei einem Besuch in dem Bremer Krankenhaus Diako bei dem Leiter der Zentralen Notaufnahme, Martin Lewandowski, nach Übergriffen erkundigt. „Aggressives Verhalten gab es schon immer“, sagt der Chefarzt. „Aber auch wir stellen eine deutliche Zunahme fest und müssen unsere Mitarbeiter deshalb mit Maßnahmen wie Deeskalationstrainings, automatischen Türverriegelungen und einem Panikraum schützen. Von Letzterem mussten wir zum Glück noch keinen Gebrauch machen.“

Die Zunahme führt Lewandowski auf eine gesellschaftliche Entwicklung sowie den generellen Anstieg der Patientenzahlen in den Notaufnahmen zurück. Im Diako würden 35.000 Patienten im Jahr behandelt, fast viermal so viele wie vor 15 Jahren. Lewandowski: „Das erhöht den Druck im Wartebereich, zumal auch viele Patienten kommen, die kein Notfall sind. Um Aggressionen vorzubeugen, setzen wir auf eine schnelle Ersteinschätzung der Beschwerden und auf Kommunikation.“

Dieses Konzept verfolgt auch die Gesundheit Nord in der größten Notaufnahme Bremens am Klinikum Mitte: Auslöser für aggressives Verhalten sei oft fehlendes Verständnis für lange Wartezeiten, sagt Sprecher Timo Sczuplinski. Neben Deeskalationsschulungen und einem Notfallknopf gebe es auch einen Sicherheitsdienst. „Die Aggressionen haben zugenommen, Zahlen werden ausgewertet. Die Frage ist aber, wie aussagekräftig diese sind.

Der Wertemaßstab, ob ein Übergriff gemeldet wird, hat sich aufgrund der gestiegenen Zahlen verschoben“, so Sczuplinski. Meist würden nur noch größere Übergriffe gemeldet, insbesondere verbale oder vermeintlich kleinere Vorfälle von den Mitarbeitern oft einfach ertragen oder als alltäglich betrachtet. „Die Mitarbeiter werden aber weiter ermuntert, auch noch so kleine Vorfälle zu melden.“