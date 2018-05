Bruno Gerdes präsentiert im Rahmen der Gewerbeschau Osterholz im Weserpark seine Kunstwerke aus Holz. (Christina Kuhaupt)

Im Weserpark zeigt die 15. Gewerbeschau Osterholz an diesem Wochenende, wie attraktiv der Stadtteil für Handel, Gewerbetreibende, Handwerker und Bewohner ist. Ausrichter ist der Verein „Aktiv für Bremen-Osterholz“, der sich engagiert für den Stadtteil und seine Bewohner einsetzt. Bei der Eröffnung der Schau am Sonnabend durch Frank Imhoff, den Vizepräsidenten der Bremischen Bürgerschaft, waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung anwesend. Der Gewerbeschau werde auf allen Ebenen eine große Bedeutung beigemessen, hieß es.

Die Stände der Aussteller sind in den Gängen des Einkaufszentrums Weserpark verteilt – wer also nach einem passenden Handwerker sucht, sich über Gesundheitsdienstleistungen informieren will oder sich von ortsansässigen Betrieben beraten lassen möchte, ist auf der Gewerbeschau richtig. Am Sonntag geht es weiter mit dem bunten Programm rund ums Handwerk und Gewerbe. Die Geschäfte im Weserpark haben geöffnet, es kann also geshoppt werden.

Im Außenbereich, vor dem Haus von Möbel Schulenburg, warten außerdem einige Attraktionen auf die Besucher. So begrüßt um 12 Uhr DJ Toddy die Gäste und ab 12.15 Uhr spielt die Band „Impuls“ ihre ersten Stücke. Um 13 Uhr beginnt der große Pümpelwettbewerb (Saugglockenwerfen) mit zwei Durchläufen. Mannschaften von jeweils drei Personen werfen dabei Pümpel auf eine Zielscheibe. Um 17 Uhr folgt die Siegerehrung der 11. Bremer Landesmeisterschaft „PümpelGO“ mit dem Pümpelsong. Die Gewerbeschau mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird um 18 Uhr beendet sein.