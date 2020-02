Die Gewerkschaft der Polizei prognostiziert, dass es durch den Haushaltsentwurf des Bremer Senates kaum mehr Polizisten geben wird. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht den Haushaltsentwurf des Bremer Senates skeptisch. „Herr Bovenschulte spricht davon, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. In Bezug auf die Innere Sicherheit Bremens kann aber gar nicht von Wachstum gesprochen werden. Um bei seiner Symbolik zu bleiben, müssen wir hier bestenfalls von einer Baumrettung reden“, so der Landesvorsitzende der GdP, Lüder Fasche.

Die 200 Neueinstellungen bei der Polizei brächten tatsächlich kaum mehr Polizisten auf die Straße, sagt Fasche. „Diese Anzahl deckt die Altersabgänge nicht.“ Hinzu käme, dass viele jungen Anwärter der Polizei nicht erhalten blieben, auch „weil die Arbeitsbedingungen in Bremen nicht attraktiv genug sind“. Von den Anfang Oktober 2019 eingestellten 205 jungen Menschen hätten bereits zehn schon wieder die Bremer Polizei verlassen.

„Um das Schlimmste zu verhindern, müssten zeitnah weitaus mehr Tarifbeschäftige eingestellt werden als der Etatentwurf vorsieht“, so Fasche. „Die im Wahlkampf propagierten 2900 Polizeibeschäftigten in Bremen und 520 in Bremerhaven sind so nicht mehr als ein gebrochenes Wahlkampfversprechen.“

Innensenator widerspricht

Ulrich Mäurer (SPD) sieht das anders. "Die Polizei Bremen wird kontinuierlich weiter aufwachsen", betont Bremens Innensenator auf Anfrage des WESER-KURIER. Mit 200 Polizeianwärtern, die ab Oktober dieses Jahres für Bremen und Bremerhaven eingestellt werden dürfen, starte erneut ein starker Jahrgang in die Ausbildung. Und im Finanzhaushalt für 2021 seien erneut Gelder für weitere 200 Polizeianwärter vorgesehen. Mit den jetzt bewilligten 40 neuen Stellen für Angestellte plus den 23 Stellen für die Ausbildung des Nachwuchses bei der Polizei und der Hochschule für öffentliche Verwaltung befände sich die Polizei Bremen deshalb auf einem guten Weg. "Wir halten daher an dem perspektivischen Aufwuchs in Richtung 2900 Stellen bei der Polizei Bremen fest.“

Ansatzpunkte zur Kritik sieht GdP-Chef Fasche auch in der Ausrüstung seiner Kollegen. Dass man derzeit daran arbeite, Polizisten zu ermöglichen, ihr privates Smartphone dienstlich zu nutzen, zeige wie es um die Polizei in Bremen bestellt ist. Dabei bräuchten „die ohnehin schon überlasteten Kollegen“ eine moderne Ausrüstung, um überhaupt eine Chance haben, für Sicherheit in Bremen zu sorgen, erklärte der Landesvorsitzende und nannte beispielhaft moderne Fahrzeuge und Digitalisierung. Schon in den vergangenen Jahren seien die Etats hierfür viel zu gering bemessen gewesen. „Wird nun nicht mehr, sondern vielleicht sogar weniger veranschlagt, fällt die Ausstattung der Bremer Polizei nicht nur im Bundesvergleich weit zurück.“