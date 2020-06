54-Jähriger starb im Krankenhaus

Gewerkschaft: Polizist vor tödlichem Schuss mit Messer angegriffen

Am Donnerstag starb ein 54-Jähriger in Bremen an den Folgen eines Polizeischusses. Wie die Gewerkschaft nun mitteilte, soll der Mann einen Beamten mit einem Messer angegriffen haben.