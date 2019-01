Jan Schneidereit kümmert sich bei der Bürgerpark-Tombola um Musik, Ansagen und die Gewinnausgabe. Wird einer seiner Kollegen krank, übernimmt er den Losverkauf einfach mit. Unter der Woche arbeitet der 31-Jährige in der Schifffahrt. (Kuhaupt)

Viele Menschen, sagt Jan Schneidereit, seien häufig erst einmal geschockt, wenn sie bei der Bürgerpark-Tombola einen der ganz großen Gewinne ziehen – etwa ein Auto oder eine Kreuzfahrt. „Ich halte dann immer einen kleinen Hocker bereit“, sagt er. Tränen, Kreislaufschwäche, große Freude. Er habe alles schon erlebt.

In der kommenden Woche beginnt der Aufbau der 65. Bürgerpark-Tombola. Auch Schneidereit ist dann wieder dabei. Seit neun Jahren ist er Mitarbeiter bei der Bürgerpark-Tombola. Damals, als er zum ersten Mal in einer der Buden für die Gewinnausgabe saß, war er noch Student – und nutzte den Job, um ein Urlaubssemester zu überbrücken. Mittlerweile arbeitet der 31-Jährige Vollzeit in der Schifffahrt. Der Bürgerpark-Tombola ist er trotzdem treu geblieben. An den Wochenenden sitzt Schneidereit dann meistens in der Gewinnausgaben-Bude am Liebfrauenkirchhof, verteilt Preise und lächelt, auch, wenn ihm zum tausendsten Mal jemand das Los vor die Nase legt und sagt: „Einmal das Auto bitte!“

Zwei Wochen dauere es etwa, bis alle Loshäuschen, Gewinnausgaben und Gewinn-Vitrinen aufgebaut seien, sagt Schneidereit. 15 bis 17 Lkw-Ladungen seien das. Jedes Jahr wieder. Schon jetzt freue er sich besonders auf den Ostersonntag – sein Lieblingsarbeitstag. Da sei die Atmosphäre immer ganz besonders, sagt er. Seine Kunden seien dann stets fröhlich und ausgelassen.

Nebenbei kümmert Schneidereit sich um Musik und Ansagen. Dann verkündet er mit sanfter Stimme, welche Preise noch zu haben sind, scherzt mit vorbeikommenden Junggesellenabschieden und wünscht Passanten einen schönen Tag. Natürlich gehöre es auch zu seiner Aufgabe, die Sponsoren in regelmäßigen Abständen zu nennen. Das finde er aber in Ordnung. „Tue Gutes und rede darüber“, sagt er.

Viele schöne Momente habe Schneidereit mit der Tombola schon erlebt. Einer sei ihm besonders in Erinnerung geblieben: Es habe stark geregnet, erzählt er, als er mit einer Kollegin auf dem Weg zur Losbude beim Roland gewesen sei. Beim Aufschließen des Häuschens sei ein rotes Los aus dem Kasten gefallen – direkt in eine Pfütze. Schneidereit sagt, er hätte das Los am liebsten erst einmal zum Trocknen auf die Heizung gelegt, aber eine ältere Frau sei vorbeigekommen und habe darauf bestanden, es zu kaufen. Es erwies sich als Hauptgewinn. Die Rentnerin gewann einen VW Up. „Das hat mich sehr gefreut“ sagt er. Denn ihr letztes Auto, das habe sie ihm erzählt, sei zwei Jahre zuvor nicht durch den TÜV gekommen. Ein neues habe sie sich nicht leisten können.

Schneidereit, gebürtiger Bremer, sagt, ihn habe die Bürgerpark-Tombola schon immer fasziniert. Lose zu kaufen, eventuell sogar etwas zu gewinnen, aber in jedem Fall zu wissen, dass das Geld nicht verschwendet sei – das sei eine tolle Tradition, findet er. Denn am Ende sei die Tombola eben eine Spendenlotterie: „Die Spenden sichern das Fortbestehen des Bürgerparks,“ sagt er.

Auch dieser Umstand liege ihm sehr am Herzen. Denn als Kind sei er einmal in den Graben beim Tiergehege gefallen – seine Bürgerparktaufe, wie er sagt. Seitdem fühlt er sich mit dem Park verbunden. Wer bei ihm Gewinne einlöse, dem sage er deshalb auch gerne: „Die gute Tat belohnt sich stets selbst“.