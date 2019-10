Peter Wackel tritt im Hansezelt auf. (picture alliance/Felix Hörhager/dpa)

Er ist einer der größten Party-Sänger: Am Donnerstag, 31.10. um 22 Uhr, tritt der Schlagersänger Peter Wackel im Hansezelt auf dem Freimarkt auf. Und Sie können mit Begleitung dabei sein und den Schlagerstar vorher persönlich treffen!

Wir verlosen 3 x 2 Karten für ein Meet & Greet mit Peter Wackel

Schicken Sie dafür einfach eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Wichtig: Ihre Kontaktdaten in der E-Mail nicht vergessen.

Die Verlosung endet am Mittwoch, den 30. Oktober um 24 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der WESER-KURIER Mediengruppe. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! (par)