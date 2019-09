Kinder spielen auf einer der Rutschen in Leos Abenteuerpark. (Leo's Abenteuerpark)

Hüpfen, klettern, toben: Am 3. Oktober eröffnet mit Leos Abenteuerpark ein weiterer Indoorspielplatz für Kinder in Bremen. 28 verschiedene Attraktionen können die Kleinen auf 8000 Quadratmetern im Abenteuerpark ausprobieren. Dazu zählen verschiedene Rutschen, ein Bällebad und Trampoline. Für Kinder von null bis drei Jahren gibt es Leos Mini World. Themenräume für Geburtstagsfeiern und ein Bistro sind ebenfalls im Angebot. Mit dem Bremer Standort expandiert das schwedische Unternehmen nach Deutschland. Es ist das erste von zehn geplanten Centern im Land.

Exklusive VIP-Party

Bevor der große Ansturm ab dem 3. Oktober beginnt, gibt es für unsere Leserinnen und Leser die Chance, den Abenteuerpark exklusiv zu erkunden. Wir verlosen 15x2 Tickets für die dreistündige VIP-Party am 1. Oktober. Auf die Gäste wartet neben dem freien Eintritt eine kostenlose Geschenktüte sowie reduzierte Bistro-Preise. Die Tickets gelten für zwei Kinder, begleitende Erwachsene haben freien Eintritt. Die VIP-Party findet am 1. Oktober im Zeitraum von 17 bis 20 Uhr statt. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Einsendeschluss ist der 18. September. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und müssen ihre Karten im Pressehaus Bremen in der Martinistraße 43 abholen.

