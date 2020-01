Auch in diesem Jahr werden wieder viele Oldtimer präsentiert. (Christina Kuhaupt)

Motorsportbegeisterte kommen ab Freitag, 31. Januar, auf ihre Kosten. Dann startet die Classic Motorshow. Bis Sonntag, 2. Februar, werden Besuchern in den acht Messehallen von 9 Uhr bis 18 Uhr Oldtimer und Zweiräder präsentiert und zum Verkauf angeboten. Im vergangenen Jahr kamen 677 Aussteller aus zwölf Ländern und 41.678 Besucher nach Bremen.

Als Besuchermagnet gelten besonders die Sonderschauen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige davon, wie die „Sammlerträume der 1970er- und 1980er-Jahre“ in Halle 1, wo 70 Jahre Motorrollerkultur in Deutschland zelebriert wird und zehn neue Händlern ihre Zweiräder präsentieren. Insgesamt acht Rennräder umfasst die Schau. So zeigt zum Beispiel Sammler und Rad-Enthusiast Wolfgang Hagemann das seltene handgefertigte Rennrad 1986er Cinellis vom Typ Laser.

Autos der 1970er- bis 1990er-Jahre im Fokus

Mehr als 100 Oldtimerclubs stellen sich ihren Besuchern in den Hallen 1, 2, 4, 5 und 6 vor und präsentieren ihre Autos. Außerdem stehen zehn teilweise hochmotorisierte Wagen der 1970er- bis 1990er-Jahre zum Verkauf bei der internationalen Verkaufsausstellung in Halle 6, wo auch junge Klassiker stehen.

Nebenan in Halle 5 stoßen berühmte Paarungen klassischer Kontrahenten, wie beispielsweise der Ford-Capri und Opel-Mantra oder der Mercedes-Benz 190 E und der BMW M3 aufeinander. „Für viele Motorsportbegeisterte sind das absolute Helden, die heute nur selten zu sehen sind. Auf der Bremen Classic Motorshow 2020 treffen die Originalrennwagen erneut aufeinander“, kündigt Frank Ruge, Projektleiter bei der Messe Bremen, an.

Ersatzteile können gegenüber in Halle 7 und der mobilen Halle 8 beim Teilemarkt erworben werden.

Ein Highlight für viele Besucher dürfte auch der Besuch von Musiker und Extremsportler Joey Kelly sein, der am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr mit seinem renovierten T1 kommt und von seiner Reise mit diesem Auto von Berlin nach Peking berichtet.

So gewinnen Sie Tickets

Der Eintritt kostet regulär 16 Euro. Vergünstigungen gibt es für Besucher und deren Mitfahrer, die den Park-and-Ride-Service nutzen (14 Euro) und ein Parkticket für 7 Euro, mit dem sie auch die Straßenbahn nutzen können.

Wir verlosen 3x2 Karten für die Bremen Classic Motorshow. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Einsendeschluss ist der 29. Januar 2020. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

