Im vergangenen Jahr kam rund 79.500 Besucher auf die Hanselife. (Messe Bremen/ Jan Rathke)

Am 15. September startet in den Messehallen die Hanselife. Neun Tage lang können die Besucher in allen Hallen und auf dem Freigelände Produkte von rund 800 Anbietern testen und kaufen. Mit dabei sind unter anderem Neuheiten aus den Bereichen Haushalt, Küche, Garten oder Mode. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm. So gibt es unter anderem verschiedene Vorführungen aus den Bereichen Tanz- oder Sport. Am 20. September sind Ex-Bachelor Paul Janke und der als "Mallorca-Jens" bekannt gewordene Auswanderer Jens Büchner zu Gast.

Neben der Hanselife werden weitere Sonderveranstaltungen angeboten: Am ersten Messe-Wochenende findet die Hochzeitsmesse "Trauzeit" sowie die Bremer Landesgrillmeisterschaft statt. Am 18. und 19. September gibt es auf der "Invita"-Messe Angebote für die Generation 60 plus. Und vom 21. bis zum 23. September gibt es viele Materialien und Anregungen für kreative Hobbys.

Hanselife, 15.-23. September, täglich von 10-18 Uhr geöffnet, freitags 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt regulär 10 Euro.

Wir haben 5x2 Karten für die Verbrauchermesse verlost. Die Gewinner wurden am 12. September per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahme nur ab 18 Jahren. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Die Daten der Gewinner werden an die Messe Bremen übermittelt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Übermittlung der Gewinner an die Messe Bremen werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. (haf)

++ Dieser Artikel wurde am 12. September um 8.19 Uhr aktualisiert. ++