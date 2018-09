Birgitta Neumann leitet die Bremer Contigo-Filiale. Sie sagt, mittlerweile finde man zu beinahe allem eine fair gehandelte Alternative. (Roland Scheitz)

Bremen. Wenn Birgitta Neumann davon erzählt, wie das Gewissen in ihren Einkaufskorb kam, landet sie in den 80er-Jahren. Neumann, damals 13, vielleicht 14 Jahre alt, war aufgewühlt von den Bildern, die sie im Fernsehen gesehen hatte. Tschernobyl, Kinderarbeit in Afrika, sie musste jetzt was tun. Die Atomkraft trieb sie auf die Straße im ostwestfälischen Heimatdorf, der unfaire Handel zum Kirchenbasar. Ein wirklich überzeugendes Gegenangebot fand sie dort nicht.

„Fair war damals ziemlich schwer, wenn man nicht vollkommen uncool sein wollte“, erinnert sich Neumann. Was sollte sie schon anfangen mit den Tischdecken vom Kirchenbasar? Da kaufte sie lieber Kerzen, die waren zwar auch nicht hip, aber immerhin einigermaßen nützlich. „Im Grunde war das eine Spende, man hat einfach irgendetwas gekauft, aus Mitleid.“

Heute, ein paar Jahrzehnte später, leitet Birgitta Neumann die Bremer Filiale des Fairtrade-Ladens Contigo in der Katharinenstraße. An diesem Sonnabend feiert die Filiale ihr 20-jähriges Bestehen. Inzwischen, sagt Neumann, kaufe kaum noch wer irgendetwas allein aus moralischen Gründen. Ihre Kunden kämen zwar auch, weil sie wüssten, dass die Kleinbauern aus Äthiopien oder Ecuador fair bezahlt werden. Vor allem aber schätzten sie den Geschmack des selbst gerösteten Kaffees. Sie werde heute öfter gefragt, ob man die Keramikteller auch in die Spülmaschine stellen könne, weniger wer sie in Südafrika gefertigt habe, sagt Neumann.

Mittagszeit im Contigo, zwei Anzugträger schieben sich in den Laden, Pausenkaffee. Eine Gruppe der Volkshochschule drängt sich um den Tresen. Es folgen Fragen zum Durcheinander der Siegel und Zertifikate, da steige ja niemand mehr durch. Neumann nimmt sich Zeit, erklärt, dass auch in Fairtrade-Produkten Rohstoffe stecken könnten, die nicht fair gehandelt sind, weshalb etwa der Schokoladen-Hersteller Zotter auf das Siegel verzichtet. Neumann glaubt, nur wer alle Händler und die gesamte Produktionskette offen lege, schaffe wirklich Transparenz.

„Als wir Contigo gegründet haben, waren wir mit unserem Denken ziemliche Exoten“, sagt Geschäftsführer Ingo Herbst. In der Anfangszeit leitete er die Bremer Filiale für eine Weile mit seiner Frau. „Damals war nicht daran zu denken, dass es mal ein breiteres Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten in der Welt geben würde.“ Inzwischen führt Herbst einen kleinen Konzern, 23 Filialen gibt es bundesweit, jährlich kommen weitere dazu. Herbst sagt: „Der faire Handel bewegt sich längst raus aus der Öko-Nische.“

Nach Angaben des Forums Fairer Handel sind im vergangenen Jahr bundesweit fast 1,5 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte ausgegeben worden. Allein in Bremen haben sich mehr als 50 Geschäfte und Produzenten, Kirchengemeinden und Vereine zum Bündnis Faire Woche zusammengeschlossen. „Unser Ziel ist, dass noch mehr Leute begreifen, dass fair gehandelte Klamotten keine Kartoffelsäcke sein müssen“, sagt Sören Lauer von Fairtragen. Eine der beiden Filialen des Bremer Unternehmens, das ökologisch und fair produzierte Kleidung verkauft, liegt in der Museumstraße, unweit des Contigo-Ladens. „Das Angebot an fairen Läden in Bremen ist gewachsen“, sagt Lauer. „Aber wir müssen noch immer Überzeugungsarbeit leisten.“

Anders als in den Achtzigern sei es heute einfacher, die Leute von bewusstem Konsum zu überzeugen, sagt Birgitta Neumann. Das liege vor allem Angebot, das viel breiter sei als noch in ihrer Jugend. Wer wolle, finde zu beinahe allem eine fair gehandelte Alternative. „Die Kerzen vom Kirchenbasar“, sagt Neumann, „die muss heute niemand mehr aus schlechtem Gewissen kaufen.“

Zur Sache

Faire Woche

Weitere Informationen

Faire Woche: Unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Klima“ finden während der Fairen Woche vom 14. bis 28. September zahlreiche Veranstaltungen in Bremen statt, die sich mit bewusstem Konsum und fairen Produktionsbedingungen beschäftigen. Eine Auswahl: Am Montag, 17. September, berichtet Nelson Pérez, Präsident der bolivianischen Quinoa-Kooperative, ab 19.30 Uhr in der Villa Sponte, ob und wie der Klimawandel den Quinoa-Anbau beeinflusst. Im Überseemuseum informieren Vertreter des Bündnisses „Fair übers Meer“ am Dienstag, 18. September, ab 19 Uhr über die Situation der Seeschifffahrt zwischen Welthandel, Billigflaggen und Umweltbelastung. Am Montag, 24. September, wird im Finanzamt am Rudolf-Hilferding-Platz die Ausstellung „Konsum-Wandel“ eröffnet. Informationen zu weiteren Veranstaltungen finden Sie unter www.fairewoche-bremen.de.