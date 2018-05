In der Nacht zu Mittwoch hat es in Niedersachsen bereits gewittert. (dpa)

In Niedersachsen und Bremen gehen Regen und Gewitter nach Einschätzung von Meteorologen noch bis zum Wochenende weiter. Für Mittwoch warnte der Deutsche Wetterdienst für große Teile des Landes vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel, sagte Meteorologe Simon Trippler. Punktuell könnten Regenmengen von 60 Litern pro Quadratmeter fallen. Betroffen sei vor allem ein Bereich, der sich vom Jadebusen und der Wesermündung über Bremen und Hannover bis in den Harz herein erstreckt. Auch die Lüneburger Heide und die Region um Hamburg könnten betroffen sein.

Am Donnerstag soll es besonders im Emsland stark gewittern. Auch am Freitag herrscht noch verbreitet Gewittergefahr, das Wochenende startet ebenfalls mit Schauern und Gewittern. Zum Sonntag hin soll der Regen abnehmen, die Temperaturen liegen dann zwischen 24 und 28 Grad. (dpa)