Luftbild der Baustelle in der Gartenstadt Werdersee. (Christian Walter)

Mit einem Baggerstich feiert die Wohnungsbaugesellschaft Gewoba am Dienstag, 2. April, den Baustart ihres ersten Mehrfamilienhauses in der Gartenstadt Werdersee. In dem lang gestreckten Gebäude an der Habenhauser Landstraße entstehen 31 Sozialwohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Im Erdgeschoss ist ein Hauswartbüro geplant sowie Flächen für bis zu sechs Gewerbeobjekte.

Zum symbolischen Baubeginn um 15 Uhr erwarten die Bauherren auch Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Mit knapp 16 Hektar ist die Gartenstadt Werdersee eines der größten Bauprojekte Bremens, die die teilstädtische Gewoba, zusammen mit der Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee, bis zum Jahr 2021 zu einem neuen Wohngebiet entwickeln wird. Von den insgesamt 590 Wohnungen baut die Gewoba dort 230 Mietwohnungen, die sich auch Menschen mit wenig Geld leisten können.