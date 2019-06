Um- und Neubau von Schulen kosten viel Geld. Bremen will bei der Finanzierung neue Wege gehen. (Janina Rahn)

Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Gewoba und Brebau sollen helfen, den dringend benötigten Bau neuer Schulgebäude in Bremen zu beschleunigen. Darauf haben sich die künftigen Bündnispartner SPD, Grüne und Linke in der fünften Runde ihrer Koalitionsgespräche verständigt. Gewoba und Brebau würden in einem solchen Modell die Projekte planen, abwickeln und vorfinanzieren, Zinsen und Tilgung sollen aus den kommunalen Haushalten Bremens und Bremerhavens bedient werden. Bisher ist der Bau von Schulen in Bremen eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Das städtische Liegenschaftsmanagement Immobilien Bremen (IB) hatte jedoch schon in der Vergangenheit Probleme mit der zügigen Umsetzung von Schulbauprojekten. Mit dem enormen Bedarf an Neubauten und Sanierungen, der sich für die nächsten Jahre abzeichnet, wäre Immobilien Bremen in seiner jetzigen Form mit Sicherheit überfordert.