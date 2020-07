Der Senatssaal im Bremer Rathaus. Beim Senatsfrühstück geht es stets vertraulich zu. (Frank Thomas Koch)

Hitze hilft

Das Senatsfrühstück am Dienstagmorgen ist Bremens exklusivste politische Runde. Vor der regulären Senatssitzung um 11 Uhr, an der auch die Staatsräte teilnehmen, treffen sich die Ressortchefs im kleinen Kreis, um sich über Grundsätzliches auszutauschen und das ein oder andere Thema der Tagesordnung schon mal vorab zu besprechen. Die Teilnehmer können sich auf Diskretion verlassen. Nichts dringt aus dem Senatsfrühstück nach außen. Deshalb wird auch in Zukunft niemand wissen, welchen unorthodoxen Vorschlag Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am vergangenen Dienstag zur Eindämmung der Corona-Gefahren in Bädern und Fitness-Clubs unterbreitete. Ausgangspunkt der Diskussion war die Frage, ob dort die Duschen wieder in Betrieb genommen werden könnten. Das Gesundheitsressort erhob Bedenken, obwohl die meisten Bundesländer das Duschen in Sportstätten inzwischen wieder erlauben. Hin und her wogte die Debatte. Hält sich das das Virus im Aerosol der Dusche nun besonders lange oder ist das Risiko zu vernachlässigen? Einwurf aus der Frühstücksrunde: Man könne ja das Wasser sehr heiß und so dem Virus das Leben schwer machen. Der Bürgermeister fand das einleuchtend. „Ungefähr 500 Grad“, schlug Bovenschulte vor. Einige Teilnehmer der Frühstücksrunde fühlten sich unmittelbar an Donald Trump erinnert. Auch der empfiehlt ja kernige Therapien gegen Corona, namentlich die Injektion von Desinfektionsmitteln. Der Unterschied zu Bovenschulte: Trump scherzt nicht.

Ganz grün-weiß

Das ist doch die... na... äh, die Dings! Dieser Gedanke durchzuckte am vergangenen Wochenende zahlreiche Bremer Fußballfans, die in der Sportschau den Spielbericht zur Bundesligapartie Werder gegen Köln verfolgten. Und tatsächlich: Auf der Tribüne konnte man zwischen den Werder-Offiziellen auch Wirtschaftssenatorin und Hardcore-Fan Kristina Vogt (Linke) gut erkennen. Aber was hatte sie im Stadion verloren, dort dürfen doch wegen Corona gar keine Normalsterblichen rein? Nun, als Wirtschaftssenatorin hat man allerhand Nebenfunktionen, unter anderem ist Vogt stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Bremer Weserstadion GmbH. Da öffnen sich schon mal Türen, die sonst verschlossen wären. Vogt rief mit ihrem Stadionbesuch gemischte Reaktionen hervor. „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt etwa twitterte: „Erst wollte man in Bremen keine Rückkehr der Bundesliga, jetzt sitzt die Bremer Regierung – anders als die Fans – im Stadion.“ Vogt lässt solche Kritik kalt. „Wenn vom Senat niemand im Stadion gewesen wäre, hätte ,Bild' getitelt: ,Rot-Grün-Rot lässt Werder im Stich“, mutmaßt die Senatorin.

Es geht ums Prinzip

Entscheidungsvorlagen der senatorischen Behörden müssen seit einigen Jahren eine sogenannte Gender-Prüfung enthalten. Das heißt: In jeder Vorlage für die politischen Gremien ist jeweils kurz darzustellen, ob die Geschlechter in unterschiedlicher Weise von der jeweiligen Maßnahme betroffen sind – ganz gleich, worum es sich handelt. Meist geben sich die Behörden mit der Gender-Prüfung nicht viel Mühe und schreiben lediglich den Standardsatz: Männer und Frauen sind in gleicher Weise betroffen. Dieser Mangel an Sensibilität ruft allerdings immer wieder den Unmut der Bremischen Landesbeauftragten für Frauen, Bettina Wilhelm, hervor. So wie jüngst bei einer Vorlage zur Population von Wölfen im Land Bremen. Auf dem Vorblatt zu dieser Vorlage monierte sie die lapidare Feststellung der zuständigen Behörde, der Vorgang habe „keine genderspezifischen Auswirkungen“. Zu Recht, schließlich sind Rotkäppchen und die Großmutter eindeutig weiblich.