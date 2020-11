Vier Angestellte wurden nach dem Gefahrgutunfall zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. (Christian Butt)

Im Schuppen 17 in der Bremer Überseestadt sind am Dienstagmorgen rund acht Liter des Stoffs Allylisothiocyanat, der in der Lebensmittelindustrie genutzt wird, ausgelaufen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war in dem Gebäude in der Eduard-Suling-Straße am Morgen die giftige Flüssigkeit bei Verladearbeiten auf zwei Flächen á rund fünf Quadratmetern ausgetreten. Vier Mitarbeiter hätten über Atemwegsreizungen geklagt und seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen.

Das defekte Gefäß wurde in eine Gefahrgutbox verpackt und entsorgt. Eine Gefahr für die Umwelt sowie die Anwohner habe nicht bestanden, so der Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.