Begrüßung der Gäste durch Thomas Kriwat (Vorsitzender des Ostasiatischen Vereins) (Christina Kuhaupt)

Mit einem Gin mit Angostura, dem Tempelgong und einem Curry­essen startete am Freitagabend das traditionelle Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins in der Oberen Rathaushalle. Unter den 368 Gästen waren Truong Gia Binh, Chef des größten vietnamesischen Telekommunikationskonzerns, und der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP), der seit Ende 2017 Leiter der Hainan Cihang Charity Foundation in New York ist.

Das Menü: ein traditionelles Curry (Christina Kuhaupt)

Rösler rief dazu auf, den Rechtsruck im Bundestag nicht überzubewerten. „Dieses Land, Deutschland, ist das weltoffenste, toleranteste Land, das man sich vorstellen kann.“ Gerade in der Handelsstadt Bremen zeige sich das. Die Rede Röslers wurde einige Minuten von einem Feuerwehreinsatz unterbrochen. „Der Rauch hier ist einfach zu erklären“, sagte er an die Adresse der erschienenen Feuerwehrleute und mit Blick auf die zahlreichen qualmenden Zigarren in der Oberen Rathaushalle.

Thomas Kriwat, Vorsitzender des Ostasiatischen Vereins, begrüßte Botschafter aus elf asiatischen Staaten. Die Gäste sammelten insgesamt 42.011 Euro plus diverse asiatische Banknoten, ein neuer Rekord. Das Geld kommt dem Hilfswerk Ostasien zugute, wie Kriwat am Abend mitteilte.