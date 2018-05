Am Busbahnhof Huckelriede soll ein Gedenkort entstehen. (Walter Gerbracht)

Dreißig Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama, das sich phasenweise auch in Bremen abspielte, soll mit der Einrichtung einer Gedenkstätte in Huckelriede der damaligen Opfer gedacht werden. Dafür hat sich am Mittwoch die Bürgerschaft einstimmig ausgesprochen. Das Parlament forderte den Senat zudem auf, mögliche Lücken im Opferschutz auf Landesebene zu schließen. Der Umgang mit den Betroffenen in den Monaten nach den schrecklichen Ereignissen vom August 1988 sei teilweise unwürdig gewesen, so der Tenor der Debatte.

Abgeordnete aller Fraktionen waren sich darin einig, dass der jetzt vollzogene Schritt eigentlich viel zu spät kommt. "Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht?", fragte der CDU-Politiker Jens Eckhoff, von dem die Initiative für die gemeinsame Entschließung von CDU, SPD, Grünen und Linken ausgegangen war. Eckhoff bat die Leidtragenden des Geiseldramas und deren Angehörige im Namen der Bürgerschaft um Entschuldigung für Versäumnisse, die sich staatliche Akteure im Umgang mit ihnen hatten zuschulden kommen lassen. Dieser Schritt komme "spät, sehr spät, ich hoffe: nicht zu spät", so Eckhoff.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) kündigte an, dass Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Polizeipräsident Lutz Müller Ende Juni "in einem sehr geschützten Raum" mit Betroffenen der Geiselnahme und Angehörigen von Opfern zusammenkommen wollen, um über die Geschehnisse vom August 1988 zu sprechen.