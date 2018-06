Olaf Dinné: Meine Anfangshoffnung war, dass man im am Boden liegenden Bremen einen politischen Gegenentwurf präsentieren und Druck auf die Regierung ausüben kann. Die Bürgerinitiativen, die sich zur Wählergemeinschaft zusammengeschlossen haben, hatten zuvor alle die gleiche Erfahrung gemacht: Nämlich, dass sie mit ihren Bedenken, Anregungen und Forderungen in der Bremer Politik undemokratisch abgebügelt wurden.

Die Mitglieder im Bündnis haben alle die Erfahrung gemacht, dass sie von Verwaltungs- und Regierungsvertretern abgewiesen wurden, mit Scheinargumenten hingehalten und zum Teil sogar belogen. Das hat viele dermaßen empfindlich für den Prozess politischer Willensbildung gemacht, dass sie in dieser Frage vollkommen neurotisiert sind. Viele haben sich nach ihren Erfahrungen extrem auf Verfahrensfragen und Vorschläge zur Demokratieverbesserung kapriziert. Einige sind richtiggehend geschädigt von völlig schief gelaufenen Bürgerbeteiligungsprozessen.

Es hat kein persönliches Zerwürfnis und keinen Konkurrenzkampf zwischen mir und den anderen Mitgründern wie zum Beispiel Olaf Brandtstaedter gegeben. Wir sind auch weiter miteinander im Gespräch. Aber ich habe den Glauben an die Sache verloren, den Glauben daran, dass die Wählergemeinschaft ein Erfolg wird. Ich habe viel politische Erfahrung, habe zum Beispiel die Bremer Grünen mitgegründet, und ich bin schon auf den Erfolg eines solchen Projekts aus.

Ja, inzwischen sind mehr als 20 Bürgerinitiativen dabei. Aber die Stimmung hat sich verändert. Anfangs war die Stimmung sehr euphorisch. Bei den ersten zwei, drei Zusammenkünften lief das informell ab, da saßen wir alle eng zusammen. Das Bündnis hat ein gutes Programm, zum Beispiel das Ziel „Bauen ohne Flächenfraß“. Auch bei anderen Themen, wie etwa der Haltung zum Bremer Polizeigesetz, liegen die Initiativen nicht weit auseinander. Aber als es darum ging, das Ganze zu strukturieren, habe ich den Eindruck gewonnen, dass es in eine Sackgasse führt.

Darüber ist ja noch gar nicht richtig geredet worden, das ist ja das Tragische. Die langen Diskussionen über Verfahrensfragen, über Doppelmitgliedschaften und darüber, wie stark man auf geschlechtergerechte Sprache setzen soll, haben dazu geführt, dass es gar nicht dazu gekommen ist, über die inhaltlichen Ziele für die Bremer Kommunalpolitik zu diskutieren. Stattdessen ging es lange darum, wie man damit umgeht, dass es im Bündnis zum Beispiel viele gibt, die Mitglied bei den Linken sind, andere sind Mitglied bei den Piraten und wieder andere in der CDU. Sie sollen nun letztlich aus den anderen Parteien austreten, wenn sie sich bei der Wählergemeinschaft beteiligen wollen – aber wer soll das kontrollieren?

Ja, dieser Name wurde unter großen Geburtswehen ins Leben gerufen und dann in der jüngsten Sitzung wieder infrage gestellt und gekippt. Aufbruch – das klang einigen zu aggressiv. Man konnte sich aber auch nicht auf einen neuen Namen einigen. Die inhaltliche Entwicklung ist rückläufig, und ich finde: So geht es nicht. So lange Diskussionen über Formalia – das ist für mich letztlich unpolitisches Theater. Daran möchte ich mich nicht beteiligen.

Die Fragen stellte Sara Sundermann.

Zur Person

Olaf Dinné (82)

ist Mitgründer des Bündnisses von Bürgerinitiativen, das zur Bürgerschaftswahl antreten will. Er baute die Bremer Grünen mit auf, kämpfte gegen die Mozarttrasse und zuletzt für die Platanen in der Neustadt.