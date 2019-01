Imposante Kulisse für den Neujahrsempfang des WESER-KURIER: die Bremer Kunsthalle. (Christina Kuhaupt)

Ein paar Tage Erholung auf Sardinien, Skifahren mit der Familie in Österreich oder besinnliche Tage bei Freunden und Verwandten sind vorbei, das norddeutsche Nieselgrau hat die Vertreter aus Politik, Sport und Gesellschaft wieder. Weil die Bremer aber ihr winterliches „Schietwedder“ nun mal gewohnt sind, tat es der Stimmung keinen Abbruch beim Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle. Herzliche Begrüßungen, Neujahrswünsche und auch die eine oder andere Frotzelei hallten dort, wo Betrachter sonst eher stille Zwiegespräche mit Alten Meistern oder Vertretern der Moderne pflegen.

Zum ersten Mal in ihren neuen Ämtern als Vorstände der Bremer Tageszeitungen AG begrüßten David Koopmann und Moritz Döbler (der weiterhin auch Chefredakteur ist), rund 250 Gäste, darunter Senatoren und Abgeordnete ebenso wie Vertreter von Vereinen und Initiativen. Das Winterwetter hatte bei seiner Ansprache auch Koopmann im Sinn, weil Eis und Schnee, so sie es denn aus dem Süden in den kommenden Monaten noch bis an die Weser schaffen, besonders in den Morgenstunden die Arbeit der mehr als 1600 Zustellern des WESER-KURIER und anderer Zeitungen erschweren. „Ich möchte mich für ihre tägliche Arbeit bedanken“, sagte Koopmann.

Was täglich zu lesen ist auf den Zeitungsseiten, ist oftmals im Wortsinn ausgezeichnet. So wie das Dossier „Am Ende“ über die letzten Wochen einer Bremerin in einem Hospiz, für das Redakteurin Katharina Frohne den Katholischen Medienpreis gewann. „Wir sind stolz darauf, solche Texte in der Zeitung zu haben“, sagte Döbler. Im neuen Jahr werden natürlich die Wahlen von Bürgerschaft und Beiräten sowie des neuen Europaparlaments in der Berichterstattung großen Raum einnehmen. „Die Werte der Nachkriegsordnung, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder, wie man heute besser sagt, Solidarität, sind unter Druck geraten“, sagte Döbler. Mit einer AfD, die voraussichtlich in Bremen erstmals in Fraktionsstärke in die neue Bürgerschaft gewählt werde, verändere sich auch hier die Demokratie. Mit dem Driften der Gesellschaft nach rechts umzugehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen werden aus Döblers Sicht wesentliche politische Aufgaben. Für den Wahlkampf wünscht er sich von den Spitzenkandidaten vor allem Glaubwürdigkeit. „Ich glaube, dass das Rennen erst auf den letzten Metern entschieden wird“, sagte Döbler.

Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte in seiner Rede, wie wichtig "eine starke Demokratie" sei. "Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, um die AfD und die ganz Rechten kleinzuhalten. Bremen muss eine solidarische und weltoffene Stadt bleiben", sagte Sieling, der bei seinem Aufruf unfreiwillig für Gelächter sorgte, weil er die Gäste zum Gang "in" die Urne aufrief – was eine hohe Wahlbeteiligung natürlich erheblich erschweren würde. Seinen Fauxpas nahm Sieling anschließend mit Humor: "Bitte folgen Sie ein Mal nicht meinem Rat.“

Der Senat habe in den vergangenen Jahren auf Bremen und Bremerhaven als wachsende Städte gesetzt, sagte Sieling. „Bremens neue Stärke belegen auch die Zahlen aus der Wirtschaft und vom Arbeitsmarkt.“ So habe man zusammen mit den Unternehmen der Stadt 50 000 neue Arbeitsplätze geschaffen, die Arbeitslosenquote gesenkt. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagte Sieling. Vor einem Jahr hatte der Vorstand des Senats für Diskussionen nicht nur unter Historikern gesorgt, als er für den konsolidierten Bremer Haushalt den Begriff „Zeitenwende“ gewählt hatte. Sie sieht Sieling nun endgültig gekommen, „die ersten spürbaren Signale werden deutlich. Wir sind an einer Stelle, an der wir aus dem Schuldenmachen herauskommen.“

Davon gerne profitieren würde Heike Binne. Die Quartiersmanagerin von Lüssum-Bockhorn erzählte den Gästen mit ebensoviel Humor wie Herz von ihrer Arbeit im „Mysterium Bremen Nord“, wo Einrichtungen wie das „Haus der Zukunft“ und der Verein „Glückliche Gartenfreunde“ mit ihren Angeboten helfen, Neubremer wie die aus Afghanistan mit ihrer Familie geflohene Sharife zu integrieren. „Ich möchte stellvertretend für die haupt- und ehrenamtlich Engagierten sagen, dass wir eine bessere finanzielle Absicherung für die Arbeit im Quartier benötigen“, sagte sie. Institutionen wie die ihre benötigten Stabilität, um die Zivilgesellschaft zu stärken. Genügend Ansprechpartner aus Wirtschaft und Politik gab's für Binne beim anschließenden Gespräch.

Einig waren sich wohl alle Besucher in einer Sache: „Es wird ein spannendes Jahr.“ Keinen anderen Satz hörte man im Gedrängel zwischen den Stehtischen häufiger.

Weitere Informationen

Sie feierten mit – die Gäste beim Neujahrsempfang



A Doris Achelwilm, Linken-Bundestagsabgeordnete; Susanne Ahlers, Jobcenter-Chefin; Sandra Ahrens, CDU-Bürgerschaftsabgeordnete; Wiebke Ahrndt, Direktorin Übersee-Museum; Thomas Albert, Intendant Musikfest Bremen; Alexandra Albrecht, Pressesprecherin Kultursenator; Gerd Aumund, Ortsamtsleiter Seehausen;

B Martina Baden, Geschäftsführerin Bremer Bäder; Melanie Bahr, Nehlsen; Thorsten Beck, Präsident Landesarbeitsgericht; Marco Behn, Pressesprecher Nord-LB, Birgit Benke, Stadtteilmanagerin Hemelingen; Heike Binne, Leiterin des Hauses der Zukunft in Lüssum-Bockhorn; Michael Blach, BLG-Vorstandsmitglied; Dagmar Bleiker, Pressesprecherin Finanzsenatorin; Anja Bock, Peinemann + Sohn; Florian Boehlke, Ortsamtsleiter Burglesum; Claudia Bogedan, Bildungssenatorin; Dirk Böhling, Moderator; Michael Börgerding, Intendant Theater Bremen; Bernd Botzenhardt, Geschäftsführer Brebau; Andreas Bovenschulte, Bürgermeister Gemeinde Weyhe; Axel Brauner; Kay R. Brennecke, Thran & Brennecke; Jörg Broll-Bickhardt, Geschäftsführer Hansewasser Bremen; Ulf Brothuhn, Vorstandsvorsitzender Bremische Voksbank; Berthold Brunsen, Geschäftsführer Radio Bremen Media; Magnus Buhlert, stellv. FDP-Fraktionsvorsitzender; Karen Buse, Präsidentin Hanseatisches Oberlandesgericht;

C Holger Ciesla, Studioleiter Sat1;

D Daniel de Olano, stellvertretender Beiratssprecher Östliche Vorstadt; Christina Del Din, Radio Bremen; Heiner Dettmer, Geschäftsführender Gesellschafter Dettmer Group; Jens Deutschendorf, Staatsrat Senator für Umwelt, Bau und Verkehr; Astrid-Verena Dietze, Stadtteilmanagerin Neustadt; Frank Dreeke, BLG-Vorstandsvorsitzender; Eduard Dubbers-Albrecht, Geschäftsführender Gesellschafter Ipsen Logistics;

E Andrea Eck, BLG-Vorständin; Albrecht Edzard, Geschäftsführender Gesellschafter Edzard, Franke GmbH & Co.;

F Christel Fangmann, I2B; Björn Fecker, Präsident Bremer Fußball-Verband und Grünen-Bürgerschaftsabgeordneter; Bonnie Fenton, Landesvorsitzende Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club; Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer Handelskammer Bremen; Christopher Franzen, Geschäftsführer BO Beteiligungsgesellschaft mbH; Jan Fries, Staatsrat Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport; Ilse Frische; Marco R. Fuchs, OHB-Vorstandschef;

G Ulrich Gathmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft; Jörn-Michael Gauss, Mitglied der Geschäftsführung Bremer Aufbau-Bank; Petra Geistlich, Werbegemeinschaft Hansa Carre; Ines Golombek, Niederlassungsleiterin Bankhaus Lampe; Dietrich Grashoff, Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz; Tim Greve, Geschäftsführer MSP; Susanne Grobien, CDU-Bürgerschaftsabgeordnete; Oliver Grün, Pressesprecher Lürssen Werft; Christoph Grunenberg, Direktor Kunsthalle Bremen; Rebekka Grupe, Pressesprecherin CDU-Fraktion;

H Rolf Hagen; Uwe Halenkamp; Jan-Peter Halves, Chef der City Initiative Bremen; Rainer Hambrecht, Vorsitzender Stiftung Bremer Herzen; Yvonne Haselbach, Bremische Volksbank; Sabine Hatscher, Pressesprecherin Bremische Evangelische Kirche; Michael Helmbold, Kaufmännischer Geschäftsführer Theater Bremen; Detlev Hermann, Vorstand Bremische Voksbank; Jörn Hermening, Ortsamtsleiter Hemelingen; Heiner Heseler, Geschäftsführer Initiative Stadtbremische Häfen; Ingo Heuermann, Vorstand Taxi-Ruf Bremen; Andreas Heyer, WFB-Geschäftsführer; Rudolf Hickel, Ökonom; Ulrike Hiller, Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa; Lutz Hoffmann, Präsident Finanzgericht; Sönke Hofmann, Geschäftsführer Nabu Bremen; Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Medienanstalt; Günther Hörbst, Leiter Unternehmenskommunikation OHB SE; Elke Hortmeyer, Bremer Baumwollbörse; Ulrike Hövelmann; Angela Hünig, SWB-Pressesprecherin;

I Frank Imhoff, CDU-Bürgerschaftsabgeordneter;

J Axel Jahnz, Oberbürgermeister Stadt Delmenhorst;

K Kirsten Kappert-Gonther, Grünen-Bundestagsabgeordnete; Jörg Kastendiek, CDU-Parteivorsitzender; Carl Kau, Vorstandsmitglied Bund der Steuerzahler; Klaus Kellner, Geschäftsführer Kellner-Verlag; Annette Kemp, Pressesprecherin Bildungssenatorin; Martin Klinkhammer, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Bank; Alexander Kmita, Geschäftsführer SWB Vertrieb Bremen; Ingrid Koch; Johanna König, stellvertretende Bürgermeisterin Verden; Anja König, stellvertretende Bürgermeisterin Verden; Wilm Koopmann, Koopmann Jindelt Heizöl-Handel und Spedition; Hildruth Koopmann; Inga Köstner, Ortsamtsleiterin Horn-Lehe; Karl-Josef Krötz, Ratskellermeister; Florian Kruse, Chief Commercial Officer Flughafen Bremen; Gerd-Rüdiger Kück, Staatsrat Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz; Hermann Kuhn, Grünen-Landesvorstandssprecher; Martin Kurz, Zurbrüggen;

L Oliver Ladeur, Pressesprecher Hansewasser; Angela Lamargese Geschäftsführerin Nordwest Ticket; Heiko Lammers, Pressesprecher Jacobs University; Uwe Lammers, Geschäftsführer Getränke Beckröge; Willi Lemke, Ex-Senator; Michael Lempe, HKK-Vorstandschef; Frank Lenk, Agenturchef; Joachim Linnemann, Geschäftsführender Gesellschafter Justus Grosse; Karoline Linnert, Finanzsenatorin; Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen; Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr; Bernd Lütjen, Landrat Landkreis Osterholz;

M Frank Magnitz, AfD-Bundestagsabgeordneter; Markus Mainka, Leiter Standortkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Mercedes-Benz Werk Bremen; Stefan Markus, Beiratssprecher Obervieland; Martin Märtens, Chefredakteur Magazinverlag Bremen; Uwe Martin; Karin Mathes, Ortsamtsleiterin Schwachhausen/Vahr; Andreas Mattfeldt, CDU-Bundestagsabgeordneter; Ulrich Mäurer, Innensenator; Frank Meyer, Taxi-Ruf Bremen; Jens-Christian Meyer, BSAG-Pressesprecher; Ilsemarie Meyer, Präsidentin Oberverwaltungsgericht Bremen; Christian Meyer-Hammerström, Geschäftsführer Osterholzer Stadtwerke; Carsten Meyer-Heder, Inhaber Team Neusta und CDU-Bürgermeisterkandidat; Ralf Miehe, Standortleiter Kühne + Nagel; George C. Muhle, Geschäftsführer Atermann König & Pavenstedt; Hajo Müller, BSAG-Vorstandssprecher; Jörg Müller-Arnecke, komm. Landesvorsitzender Wirtschaftsrat der CDU;

N Tim Nesemann, Vorstandschef Sparkasse Bremen; Gernot Neumann-Mahlkau, Ortsamtsleiter Borgfeld; Silvia Neumeyer, CDU-Bürgerschaftsabgeordnete; Andreas Niemeyer, Chief Operation Officer Dettmer Group; Jörg-Peter Nowack, Ortsamtsleiter Blumenthal; Uwe A. Nullmeyer, Unifreunde Bremen; Nicola Oppermann, Pressesprecherin Sparkasse Bremen; Ulrike Pala, Leiterin Ortsamt West; Martina Petry, Geschäfts­füh­rerin Schuhhaus Meineke;

P Klaus Prietzel, BUND-Vorsitzender;

Q Eva Quante-Brandt, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz;

R Katrin Rabus; Erste Vorsitzende Prophil e.V.; Michael Radolla, Ortsamtsleiter Obervieland; Ute Reimers-Bruns, Beiratssprecherin Blumenthal; Tim Reiners; Vorstandsvorsitzender Detlef Hegemann AG; Stephanie Reiners; Dieter Reinken, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter; Kerstin Renken, M3B GmbH; Matthias Renken, Manager Stadthalle Osterholz; Iris Reuther, Senatsbaudirektorin; Jens Ristedt, Geschäftsführer Ristedt City-Modehaus; Barbara Rodewald, Landesgeschäftsführerin Wirtschaftsrat der CDU; Ronald Rose, Geschäftsführer Bremer Mineralölhandel; Thomas Röwekamp, CDU-Fraktionsvorsitzender;

S Angelika Saade, Geschäftsführerin Osterholzer Zeitungsverlag; Peter Sakuth, Geschäftsführer Gebr. Rausch Wohnbau und Ex-Senator; Maike Schaefer, Grünen-Fraktionsvorsitzende; Andrea Schafarczyk, Chefredakteurin Radio Bremen; Volker Schleich, Geschäftsführer Magazinverlag Bremen; Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter Osterholz; Frank Schmid, Geschäftsführer Kreiszeitung Verlagsgesellschaft; Bernd Schmielau, Komplementär H. Siedentopf; Bernd Schneider, Pressesprecher Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport; Stefan Schnier, Geschäftsführer Kunsthalle Bremen; Daniel Schnier, Mitbetreiber Zwischenzeitzentrale; Sabina Schoefer, Direktorin Bremer Volkshochschule; Dittmar Schreyer, Geschäftsführer Möhler GmbH; André-Michael Schultz, Präsident Deutsche Rhododendron-Gesellschaft; Hermann Schünemann, Geschäftsführer Carl Ed. Schünemann KG; Gaby Schuylenburg, Vorständin Landespressekonferenz Bremen; Dirk Schwampe, Geschäftsführer Team Neusta; Helge Schweers, Geschäftsführer Nordwest-Mail; Stefan Schwenke, Bürgermeister Gemeinde Worpswede; Otto A. Schwimmbeck, OAS-Vorstandsvorsitzender; Christina Selzer, Pressesprecherin Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz; Bettina Siebert-Kossmann, Werkstatt Bremen; Bernhard Siegel, Beiratssprecher Vahr; Carsten Sieling, Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen; Peter Siemering, Geschäftsführer Bremer Touristikzentrale; Ekkehart Siering, Wirtschaftsstaatsrat; Georg Skalecki, Leiter Landesamt für Denkmalpflege; Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport; Ewald Stehmeier, stellvertretender Beiratssprecher Obervieland; Harald Stehnken, Bürgermeister Gemeinde Schwanewede; Lencke Steiner, FDP-Fraktionsvorsitzende; Heiko Strohmann, CDU-Bürgerschaftsabgeordneter; Anja Stubbe, Pressesprecherin Bundesvereinigung Logistik;

T Kristian Tangermann, Bürgermeister Gemeinde Lilienthal; Peter Tänzer, Geschäftsführer eMedienservice Nord; Jens Themsen, Marketingleiter Volksbank Osterholz-Bremervörde; Jens Tittmann, Pressesprecher Senator Umwelt, Bau, Verkehr; Björn Tschöpe, SPD-Fraktionsvorsitzender;

V Bernd Vahlenkamp, stellvertretender Beiratssprecher Borgfeld; Michael Vinnen, Managing Partner F. A. Vinnen & Co. und Vorsitzender des Bremer Rhedervereins; Kristina Vogt, Linken-Fraktionsvorsitzende; Frauke von der Haar, Direktorin Focke-Museum; Hilke von Mach-Eickhorst, Geschäftsführerin Bestattungsinstitut Wellborg; Hans-Joachim von Wachter, Direktor bei der Bremischen Bürgerschaft; Andreas Vroom, Präsident Landessportbund Bremen;

W Edith Wangenheim, Beiratssprecherin Woltmershausen; Lydia Wark; Christian Weber, Bürgerschaftspräsident; Christoph Weiss, Bego-Geschäftsführer; Patrick Wendisch, Geschäftsführender Gesellschafter Lampe & Schwartze; Alexandra Werwath, Grünen-Landesvorstandssprecherin; Marita Wessel-Niepel, Abteilungsleiterin Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen; Frank Westermann, Geschäftsführer Brüning; Petra Westphal; Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen; Bettina Wilhelm, Landesfrauenbeauftragte; Olaf Woggan, AOK-Vorstand;

Z Michael Zeimet, Geschäftsführer Handelskammer Bremen; Anke Zinsser; Hartmut Zirpel;