Die Diskriminierung jüdischer Zuwanderer bei der Rente soll von der Bundesregierung beendet werden, fordert die Bürgerschaft.

Die Bürgerschaft hat sich bei ihrer Sitzung am Donnerstag auf Initiative der Grünen-Fraktion dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung die Diskriminierung jüdischer Zuwanderinnen und Zuwanderer bei der Rente beenden muss. Sie seien von Altersarmut betroffen, weil ihnen die Arbeitsjahre in der ehemaligen Sowjetunion mangels Kooperationsabkommen nicht für die Rente angerechnet werden, so die Grünen.

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Henrike Müller: „Diese Ungerechtigkeit ist seit Jahrzehnten bekannt und seit langer Zeit werden unterschiedliche Lösungsmodelle diskutiert. Nur gelöst wurde das Problem bis heute von der Bundesregierung nicht.„ Das sei beschämend. “Wir müssen umgehend eine Lösung finden, die die Lebensleistung der Menschen anerkennt.“ Dass Anfang der 1990er-Jahre jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie deren Familienangehörige aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, sei ein großes Glück und eine enorme Bereicherung. Sie hätten Deutschland und insbesondere auch Bremen damit wieder eine Chance auf ein religiöses und kulturelles jüdisches Leben gegeben. Müller: „Dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind bereit, jeden Lösungsweg zu akzeptieren. Nur eines ist vollkommen inakzeptabel: weiteres Nichtstun.“