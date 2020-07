Die BSAG will ab Donnerstag Ausbesserungsarbeiten an ihrem Schienennetz vornehmen. Das hat einige Umleitungen zur Folge. (Archivbild) (Christina Kuhaupt)

Mit Beginn der Sommerferien wird die BSAG ab Donnerstag, 16. Juli, Ausbesserungsarbeiten an ihrem Schienennetz vornehmen. Von den Arbeiten sind die Straßenbahnlinien 2, 3, 4, 6, 8 und N4 betroffen, außerdem die Buslinien 24 und 25 sowie N3 und N5. Bis einschließlich 22. Juli sollen rund 300 Meter Gleis erneuert werden. Zusätzlich werden abgefahrene Weichen und Kreuzungen ausgebaut und ersetzt.

Informationen zu den einzelnen Linien:

• Die Linie 2 wird mit Beginn der Arbeiten gegen 4 Uhr ausgesetzt. Fahrgäste können auf die Linie 10 ausweichen.

• Die Linie 3 wird in beide Richtungen ab der Haltestelle Eduard-Schopf-Allee über den Hauptbahnhof und Sielwall umgeleitet. Entsprechend entfallen die Haltestellen Radio Bremen, Am Brill, Obernstraße, Domsheide, Theater am Goetheplatz und Ulrichsplatz.

• Die Linien 4/N4 und 6 fahren in beiden Richtungen ab der Haltestelle Theater am Leibnizplatz über Am Brill zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen Wilhelm-Kaisen-Brücke, Domsheide, Schüsselkorb und Herdentor entfallen. Am Hauptbahnhof halten die Bahnen an den Steigen E und F.

• Die Linie 8 wird in beiden Richtungen zwischen Westerstraße und Hauptbahnhof über Am Brill umgeleitet. Die Haltestellen Am Neuen Markt, Wilhelm-Kaisen-Brücke, Domsheide, Schüsselkorb und Herdentor entfallen. Die Haltestelle Westerstraße wird in Richtung Kulenkampffallee zum Steig A verlegt.

• Die Buslinien 24, 25, N3 und N5 fahren in Richtung Domsheide ab Haltestelle Herdentor über Am Wall und Tiefer. Die Haltestelle Domsheide in Richtung Hauptbahnhof wird in die Dechanatstraße verlegt, in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke und Martinistraße in die Straße Tiefer in Höhe Stavenstraße. Die Haltestelle Schüsselkorb in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke und Martinistraße wird in die Straße Am Wall in Höhe Bischofsnadel verlegt.