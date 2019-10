Umleitungen im Bremer Osten

Gleisarbeiten an der Sebaldsbrücker Heerstraße beginnen

Christina Klinghagen

An diesem Montag beginnen an der Sebaldsbrücker Heerstraße Bauarbeiten: Die BSAG tauscht in dem Bereich 25 Jahre alte Gleise – auch die Haltestelle Bahnhof Sebaldsbrück wird umgebaut.