(Fredrik von Erichsen / dpa)

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) führt von Donnerstag, 16. Mai, bis Sonnabend, 1. Juni, an der Leher Heerstraße Bauarbeiten durch. Der Straßenbelag in der Gleistrasse zwischen Vorstraße und Horner Mühle wird erneuert. Gearbeitet wird wochentags von 7 bis 19 Uhr, gegebenenfalls auch Nachts sowie an den Wochenenden von Sonnabend, 6 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr.

Während der Bauzeit ist die Leher Heerstraße in Richtung Borgfeld/Lilienthal tagsüber gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Brucknerstraße, das Ortsamt und der benachbarte Discounter sind mit dem Auto über provisorische Gleisquerungen zu erreichen.

Täglich ab 19 Uhr dürfen Anlieger die Fahrbahn stadtauswärts in Schrittgeschwindigkeit befahren. Die Straße Am Brahmkamp ist während der Bauphase nur aus südlicher Richtung befahrbar und endet in einer Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung ist dafür aufgehoben. An den Wochenenden übernehmen Busse die Fahrten der Linien 4 und N4.