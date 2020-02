Die BSAG erneuert die Gleise für die Linien 2 und 10 in Gröpelingen. (Frank Thomas Koch)

In Gröpelingen gibt es von der kommenden Woche an eine Großbaustelle: Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) erneuert die Gleise der Gröpelinger Heerstraße, wodurch es ab Montag, 2. März, zu Einschränkungen für den Verkehr kommt. Wie das kommunale Verkehrsunternehmen mitteilte, wird die Gröpelinger Heerstraße zwischen Lindenhofstraße und Debstedter Straße ebenso wie die Havemannstraße bis Ende April für den Autoverkehr voll gesperrt.

In achteinhalb Wochen sollen Bauarbeiter auf insgesamt 660 Metern die Gleise zwischen Lindenhofstraße und dem BSAG-Betriebshof Gröpelingen sowie in der Havemannstraße austauschen. „Die Schienen in diesem Teil des Streckennetzes stammen aus dem Jahr 1992 und haben ihre Verschleißgrenze erreicht“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Seinen Angaben zufolge sind auf der Gröpelinger Heerstraße täglich rund 275 Straßenbahnen pro Richtung unterwegs, die rund 17 500 Fahrgäste befördern.

Abstand der Fahrbahnen soll vergrößert werden

Ziel der Arbeiten ist es, dass auf den Gleisen der Linien 2 und 10 die neueren, breiteren Bahnen eingesetzt werden können. Es soll nach BSAG-Angaben nicht nur die Fahrbahnen erneuert, sondern auch der Abstand zwischen beiden Fahrtrichtungen vergrößert werden, sodass dort auch die 2,65 Meter breiten Straßenbahnen problemlos aneinander vorbeifahren können. Mit Anschaffung der neuen „Nordlichter“, so der BSAG-Name der Siemens-Fahrzeuge vom Typ Avenio, werden die fast 30 Jahre alten schmalen Bahnen vom Typ GT8N, die derzeit in der Regel auf diesen Linien unterwegs sind, nach und nach aus dem Dienst genommen, so Holling.

Mehr zum Thema Drei große Baustellen stehen in Bremen an Das plant die BSAG 2020 Von Gleisen und Weichen, Abriss und Erneuerung: Hier plant die Bremer Straßenbahn AG im kommenden ... mehr »

Die Schienen in der Havemannstraße werden ebenfalls durch ein neues Gleis ersetzt. Hier können die Straßenbahnen künftig jedoch nur noch von der Gröpelinger Straße zur Stapelfeldstraße umgeleitet werden – und nicht mehr wie bisher in beiden Richtungen. Eine solche Umleitung wird zum Beispiel notwendig, sobald die Bauarbeiten an der Umsteigeanlage Gröpelingen beginnen. Sind die Gleise in der Havemannstraße erneuert, wird an der Debstedter Straße mit dem Bau einer provisorischen Haltestelle begonnen.

Um die Arbeiten möglichst schnell abzuschließen, soll auf der Baustelle voraussichtlich in der Zeit von 6 bis 22 Uhr gearbeitet werden. Zahlreiche Straßenbahnen werden für diese Baumaßnahme umgeleitet. Detaillierte Informationen dazu gibt es im Internet unter www.bsag.de.